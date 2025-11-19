Instan a estos españoles a tener un kit de emergencia en sus casas: «El gran apagón…»

La dependencia tecnológica y la emergencia climática ha llevado a la Generalitat de Cataluña a llevar a cabo una campaña para promover que la ciudadanía se dote de un kit de supervivencia de tres días en caso de tener que confinarse, ser evacuados o hay algún fallo en los suministros.

«Estamos dando un paso adelante para fomentar una cultura en la que las personas se sitúan en el centro de su propia autoprotección. Se trata de dejar de tener una actitud pasiva ante una emergencia y pasar a una actitud activa: protegernos y autoprotegernos», asegura Núria Parlon, consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat catalana.

Para promocionar la campaña se ha compartido un vídeo didáctico que explica qué es necesario tener en casa y para qué casos es útil. En este sentido, la ciudadanía debe tener en su kit documentación personal y del domicilio, a poder ser que estén situados en una bolsa estanca para evitar que un desprendimiento de líquido los pueda estropear.

Otros elementos importantes y kit para mascotas

Además, es recomendable incluir dinero en metálico, medicación habitual para tratamientos prolongados, así como una linterna, una radio con pilas y provisiones básicas como agua embotellada y alimentos no perecederos. En el caso del kit de confinamiento, la cantidad de comida y agua debe ser mayor para garantizar la autonomía durante varios días.

También resulta fundamental preparar material específico para personas mayores, niños o individuos con necesidades especiales, como muletas, pañales o productos de apoyo. Del mismo modo, las familias con animales deben disponer de un kit para mascotas, que incluya su documentación, medicamentos, alimento y un sistema adecuado de transporte.

Desde la Generalitat recuerdan que, si se produce una evacuación, es imprescindible contar con ropa de repuesto y un neceser básico de higiene personal. La campaña, alineada con las directrices de la Unión Europea, busca reforzar la cultura de la autoprotección y fomentar que la población sea autosuficiente durante al menos 72 horas en caso de emergencia.

La salvación para un posible confinamiento

En situaciones como esta, y también durante episodios de incendios, la autoprotección más eficaz suele ser el confinamiento, un protocolo que puede alargarse durante horas o incluso días. En el transcurso de estos periodos es habitual que se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico, cortes de agua u otras incidencias que dificultan la normalidad. Asimismo, puede ocurrir que parte de la ciudadanía no pueda regresar a sus hogares o deba ser evacuada por orden de las autoridades competentes.

La Generalitat recuerda que el apagón masivo del 28 de abril de 2025 supuso un punto de inflexión en la percepción social sobre la dependencia energética y tecnológica. Aquel episodio evidenció que muchos ciudadanos no contaban con dinero en efectivo, que los pagos electrónicos quedaron inutilizados, y que gran parte de la población se quedó sin iluminación, sin acceso a la información a través de los medios y sin reservas mínimas de agua y alimentos.

Ante este escenario, tanto la Unión Europea como el Gobierno y la Generalitat coinciden en la necesidad de reforzar la preparación ciudadana, fomentar la conciencia sobre riesgos y vulnerabilidades, y promover medidas que permitan reducir el impacto de futuras emergencias.