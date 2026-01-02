La borrasca Francis pone en alerta a Andalucía por la amenaza de frío ártico: nieve sin parar

Andalucía se pone en alerta con una amenaza de frío ártico y nieve sin parar ante la borrasca Francis. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que afectará de lleno a esta comunidad autónoma. Un lugar en el que las altas temperaturas acabarán siendo una realidad, en unos días en los que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para lo peor. Lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que será clave en esta recta final de las fiestas.

La amenaza de frío que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que quizás nadie hubiera imaginado. La sombra de una nueva Filomena golpea con fuerza a una España y sobre todo un sur del país que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. La magia de las fiestas puede despedirse con la mirada puesta a una nieve que puede que no deje de llegar, según la AEMET.

La borrasca Francis trae nieve sin parar

La nieve será una realidad en estos días en los que no pararemos de salir de casa, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días que tenemos por delante.

La recta final de unas vacaciones en las que tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podrá acabar siendo lo que nos acompañará en esta recta final de unas celebraciones en las que todo puede ser posible.

La magia de los Reyes Magos puede verse afectada por una serie de detalles que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Vamos a vivir un inicio de año de esos que no se olvida, en especial, si tenemos en cuenta que estamos ante un giro radical que traerá un marcado descenso de las temperaturas.

El frío acabará siendo lo que puede traernos un cambio de tendencia de la mano de unas precipitaciones que pueden caer en forma de nieve y de manera muy abundante en estas próximas horas.

Andalucía en alerta ante la llegada de un frío ártico

El frío será el gran protagonista de estos días en los que parecerá que el tiempo cambia por momentos. Un giro radical que puede traernos más de un cambio de planes en estos días en los que las escapadas al aire libre y las actividades con niños son una realidad.

«Cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas, que podrán ser persistentes y ocasionalmente fuertes en el tercio occidental, acompañadas de tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto, notable en el interior oriental. Vientos flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral atlántico».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que la borrasca Francis se sitúe en el suroeste de Portugal, dejando cielos nubosos o cubiertos en la Península y en Baleares, con precipitaciones en el tercio sur peninsular. Es posible que sean fuertes o persistentes en zonas del suroeste andaluz, principalmente en litorales donde pueden ir acompañadas por tormenta y sin descartar alguna racha muy fuerte asociada. Por otro lado, en el tercio norte, una entrada de aire ártico dejará precipitaciones débiles, que serán de nieve al final en zonas de los Pirineos, Ibérica, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro. Así mismo se producirán precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes a partir del mediodía en Baleares y costa norte mediterránea, más persistentes en el entorno de la Nao. Probables nieblas en zonas altas del norte y vespertinas en el resto de zonas montañosas de la mitad norte y tercio oriental. Las temperaturas máximas tendrán un descenso en gran parte de la mitad sur peninsular, extremo norte, zonas del sistema Ibérico y fachada norte mediterránea, y un ligero ascenso en el resto y en Baleares más acusado en el oeste de la meseta Norte. Por otro, lado las mínimas disminuirán en el extremo norte y alto Ebro mientras que aumentarán en el resto, de forma más suave en zonas del oeste peninsular y Baleares. Heladas débiles en sistemas montañosos del norte. Pocos cambios en Canarias predominando los descensos en la provincia oriental».

Siguiendo con la misma previsión: «Viento del este y noreste moderado en litorales atlánticos con intervalos de fuerte en los gallegos y occidentales cantábricos, así como intervalos de fuerte de tramontana al final. Soplará con intervalos de moderado del noreste en Galicia, flojos del este y norte en el Cantábrico, noreste con intervalos de moderado en la meseta Norte y de componente este en la mitad sur. En el resto flojo variable con cierzo al final del día. En Canarias viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres y zonas expuestas».