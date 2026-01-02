Nueva Filomena en 2026: ¿nevará en Reyes en Madrid?

Los Reyes llegan a Madrid, la nueva Filomena llega en 2026, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría pasar, con un tiempo que acabará siendo protagonista. En unas jornadas en las que las salidas pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

En 2026 puede llegar una nueva Filomena

Esto es lo que puede pasar en Reyes en Madrid

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «A una semana vista, los modelos meteorológicos empiezan a dibujar un escenario realmente invernal para los días previos y posteriores a la llegada de los Reyes Magos con nieve incluida. No se trata aún de una previsión cerrada, pero sí de una configuración atmosférica que merece ser seguida. Los mapas muestran la localización al suroeste de la borrasca Francis, impulsando aire templado y húmedo de origen subtropical hacia la Península, mientras que, al mismo tiempo, aire frío podría canalizarse hacia el sur de Europa entre un potente anticiclón en el Atlántico norte y varias borrascas situadas sobre el continente europeo».

Desde Meteored se habla de una nueva Filomena: «En estas últimas horas están circulando rumores y mapas sobre la llegada de una «nueva» Filomena a España a partir de este fin de semana. Como ya explicamos en Meteored, en los primeros días del 2026 la situación meteorológica estará condicionada en nuestra geografía por la borrasca de alto impacto Francis, que dejará un temporal de lluvia, viento y (posiblemente) nieve en amplias zonas. La configuración atmosférica en el Atlántico norte y Europa será muy compleja en las próximas jornadas. Por un lado, desde el Atlántico llegará Francis; por otro, un bloqueo en omega favorecerá que España quede bajo el ramal descendente del chorro polar, por lo que posiblemente masas de aire polares o árticas consigan descender bastante al sur».

Siguiendo con la misma explicación: «De momento, lo que podemos decir es que a partir del fin de semana es que probablemente el tiempo se inestabilizará en España por la irrupción de Francis, con precipitaciones en casi todo el territorio, si se cumple el actual escenario. Después, habrá que ver la trayectoria y evolución de la baja, así como dónde se produciría ese posible choque de masas: si se produce muy al norte, nevaría en lugares habituales, pero si se da más al sur, entonces la nevada podría ser bastante extensa e importante. Esa franja de contacto entre distintas masas de aire suele ser estrecha, por lo que probablemente los mapas irán cambiando en las posteriores salidas. No tiene sentido anunciar una gran nevada a partir de una salida determinista, con unos plazos tan largos y en una situación extremadamente compleja. Mucha tela por cortar aún, y en Meteored seguiremos atentamente las próximas actualizaciones de los modelos».