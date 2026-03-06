El miedo de ‘eldiario.es’ con la querella de Julio Iglesias: «Sería nuestro cierre, será un proceso largo»

El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, ha presentado una demanda de conciliación contra elDiario.es como paso previo obligatorio a una querella penal por injurias y calumnias, tras las informaciones publicadas por el medio sobre dos extrabajadoras que acusan al artista de agresiones sexuales. La indemnización reclamada podría ascender a 200 millones de euros, una cifra que el propio director del periódico ha reconocido que «supondría el cierre de elDiario.es». Destaca que el cantante ha optado por la vía penal, la única que permite, además, pedir condenas de prisión.

La carta que el director ha dirigido esta semana a sus lectores y socios no oculta la gravedad del momento. «Nunca te acostumbras a esta forma de presión», escribe. «Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir.»

La demanda de conciliación, trámite previo ineludible antes de interponer una querella penal, exige al medio que se disculpe, rectifique y reconozca que sus periodistas «no lo hicieron bien».

La dirección de elDiario.es ha rechazado cualquier rectificación de forma taxativa. «No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado», ha subrayado su director.

Querella penal contra Iglesias

La investigación que ha desencadenado esta ofensiva legal decía que se había iniciado hace tres años, cuando la redacción recibió la primera pista. Sin embargo, no es hasta 2025 cuando se firma la alianza transatlántica con Univision y publican a principios de 2026 la supuesta información.

El trabajo, descrito por sus responsables como «meticuloso» y «riguroso, contrastado y veraz», recoge el testimonio de dos mujeres que acusan al cantante de agresiones sexuales, a quienes los periodistas han entrevistado «en distintas ocasiones para comprobar la coherencia de su versión».

La redacción también ha aportado documentación médica —pruebas de enfermedades de transmisión sexual— y ha hablado con más de una docena de ex trabajadores y con personas a quienes las denunciantes relataron previamente los hechos.

Once días antes de publicar, el medio contactó con el artista y su equipo legal para recabar su versión. La respuesta fue un silencio elocuente: «Ni él ni sus abogados quisieron responder.»

La investigación, según dicen, fue sometida a un escrutinio añadido por el equipo de Univision en Estados Unidos, compuesto por las periodistas Federica Narancio y Esther Poveda, y por Gerardo Reyes, coganador del premio Pulitzer, quienes «volvieron a revisar cada detalle y a entrevistar a las mujeres, aportando nuevas fuentes». Ahora evitan sacar la cara por esas noticias.

El archivo del caso por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un espaldarazo a la posición de Iglesias, no ha rebatido, según Ignacio Escolar, el fondo de las informaciones. «La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España», subraya el director del periódico. Sin embargo, no hay denuncias en República Dominicana ni Bahamas donde fueron los hechos supuestos.

La demanda contiene, según elDiario.es, varias afirmaciones que el medio califica directamente de falsas y de un carácter particularmente infamante.

Entre ellas, que los periodistas «participaran en la elaboración de la denuncia ante la Fiscalía» —»fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas»—, o que los testimonios difundidos correspondieran a «personajes figurados» o a «un montaje con actrices profesionales».

El medio admite haber modificado las voces y cambiado los nombres reales de las denunciantes «para proteger su identidad», pero recalca que se trata de algo que «en elDiario.es y Univision nunca ocultamos».

Periodistas acusados

Los cinco periodistas que figuran como futuros querellados son el director del medio, Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. Todos ellos se enfrentan a lo que su propio director ha calificado de proceso «largo, caro y complejo», aunque ha expresado su convicción de que «los tribunales nos acabarán dando la razón».

«No me arrepiento de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación», ha concluido Escolar sin ocultar su miedo.