Quien con escolares se acuesta, mojado se levanta

Tal como ha venido informando OKDIARIO, Julio Iglesias demandará, por ese orden, a eldiario.es y la cadena Univisión por contribuir decisivamente a propagar, sin pruebas, la falsa denuncia de unas supuestas empleadas a las que habría agredido sexualmente. Julio Iglesias tiene claro que la campaña de calumnias y difamaciones contra su persona se fabricó en eldiario.es, pero que el periódico digital decidió sumar a su estrategia a la cadena televisiva estadounidense. Es decir, que necesitaban internacionalizar el plan contra nuestro cantante más internacional y extender el bulo más allá de nuestras fronteras para que el eco de la infamia se multiplicara.

Lo cierto es que, a medida que ambos medios se pusieron manos a la obra, la cadena Univisión empezó a recelar y, pese a que también salió en tromba contra el cantante, ahora ha plegado velas y puesto distancia con el periódico de Ignacio Escolar al comprobar que, en efecto, la campaña carecía de solidez probatoria y estaba prefabricada. Lo que no quita un gramo de culpa a Univisión. Por mucho que ahora se sienta engañada, lo cierto es que sumó a la campaña, si bien era evidente que la mercancía venía averiada de serie. La primera demanda, por razones obvias, irá contra eldiario.es, el medio que intentó sin éxito arruinar la reputación de Julio Iglesias contando, además, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se excitó de inmediato nada más publicarse el bulo.

Con independencia de la batería de demandas que presentará el cantante, sus abogados están preparando una valoración pericial del daño que provocaron las noticias sobre Julio Iglesias y que coparon la actualidad a escala mundial. Su defensa considera que los daños pueden alcanzar una cuantía millonaria, ya que se le dio una publicidad internacional a lo que Julio Iglesias considera injurias y calumnias. Que se aten los machos quienes urdieron la estrategia de aniquilación personal de Julio Iglesias, porque no va a andarse por las ramas. Y un consejo a Univisión: quien con escolares se acuesta, mojado se levanta.