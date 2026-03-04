La Casa Blanca dice que el Gobierno de Sánchez acepta «cooperar militarmente» frente a Irán y Moncloa lo desmiente

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado esta miércoles, que «España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas» con EEUU frente a Irán. Este auncio se produce tras una reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el embajador de EEUU en España, Benjamín León.

La portavoz de la Casa Blanca ha manifestado en una rueda de prensa: «Creo que [en España] han escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y según tengo entendido, en las últimas horas han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos».

Pero a los pocos minutos de las declaraciones públicas de Leavitt, Moncloa lo desmentía y negaba que vaya a «cooperar militarmente» con EEUU en Irán. «No se ha producido ninguna conversación», aseguran desde el Ejecutivo de Sánchez.

«Lo desmiento tajantemente», ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. «La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma», ha dicho en decaraciones a la Cadena Ser.

Sobre el uso de las bases de Rota y Morón, el ministro Albares ha dicho que «son bases en territorio español y de soberanía española. España es un socio aliado de EEUU y el compromiso de España está fuera de toda duda, pero también España es un país soberano e independiente».

Y respecto a la ruptura de los acuerdos comerciales de EEUU con España anunciados por Donald Trump, ha señalado que «España es un país que tiene una política comercial común en manos de la Comisión Europea. Cualquier coerción comercial hacia España es una coerción comercial hacia todos los europeos»

Reunión de Robles con el embajador Benjamín León

La ministra de Defensa ha mantenido este miércoles un encuentro con el recién nombrado embajador de Estados Unidos en España, según ha informado la propia Moncloa. Una reunión que se produce a punto de cumplirse un mes de dicho nombramiento.

Roblés ha refrendado ante Benjamín León el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, «como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea», reseña Moncloa.

Igualmente, Robles ha enfatizado la fiabilidad de España como socio de la Alianza Atlántica y el compromiso de nuestro país con la defensa de la paz, el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos, añade el Gobierno.