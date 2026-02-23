Estados Unidos confirma que ha colaborado en la detención de ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que el operativo militar llevado a cabo en México el pasado domingo, en el que han fallecido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a otros seis integrantes del grupo, ha contado con respaldo de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

«Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco (México), en la que fue eliminado El Mencho, un infame narcotraficante», ha declarado en redes sociales, donde ha elogiado y agradecido al Ejército mexicano «su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación» contra «uno de los principales objetivos traficantes de fentanilo en nuestro país».

Leavitt ha recordado que el año pasado Trump incluyó «acertadamente» al Cártel Jalisco Nueva Generación en la lista de organizaciones terroristas extranjeras y subrayó el «claro» mensaje del presidente: «Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país se enfrenten a la ira de la justicia que tanto se merecen».

Horas antes, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, manifestó su reconocimiento al Gobierno mexicano por la muerte de Oseguera. «Acabo de ser informado de que las fuerzas mexicanas de seguridad han matado a ‘El Mencho’, uno de los más sanguinarios capos de la droga», escribió en redes sociales. «Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana», ha añadido en español.

Alerta por inseguridad

El número dos del Departamento de Estado también expresó su «tristeza» y «preocupación» ante las escenas de violencia. «No me sorprende que los malos respondan con terrorismo, pero jamás debemos perder el valor», ha señalado.

Decenas de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, Rusia, Bolivia y Ecuador, han emitido alertas por la inseguridad generada tras la muerte de Oseguera, instando a sus ciudadanos a resguardarse y restringir al máximo sus desplazamientos.

Oseguera ha muerto en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional de México. El operativo, ejecutado por fuerzas especiales del Ejército, se ha saldado, además, con la muerte de otros seis integrantes del CJNG y la detención de al menos dos presuntos miembros del grupo.

Por su parte, tres soldados ha resultado heridos y han sido trasladados a Ciudad de México para recibir atención médica urgente tras una operación que, de acuerdo con Defensa, ha «contó con información complementaria por parte de autoridades» de Estados Unidos.