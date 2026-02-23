Muerte de el narco ‘El Mencho’ en directo: qué ha pasado en México, disturbios, despliegue del Ejército y últimas noticias

El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los narcos más buscados del mundo. Junto a él han fallecido otros seis integrantes del cártel en una operación militar que ha tenido el apoyo de Estados Unidos.

Precisamente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado este lunes que el operativo militar ha contado con respaldo de los servicios de Inteligencia de estadounidenses.

La caída de El Mencho ha provocado numerosos disturbios por todo el país centroamericano y ha obligado a las distintas embajadas a lanzar alertas a sus nacionales. Por su parte, España ha difundido un comunicado para alertar de la situación a los españoles que estén en México en estos momentos.