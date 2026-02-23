Muerte de el narco ‘El Mencho’ en directo: qué ha pasado en México, disturbios, despliegue del Ejército y últimas noticias
El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los narcos más buscados del mundo. Junto a él han fallecido otros seis integrantes del cártel en una operación militar que ha tenido el apoyo de Estados Unidos.
Precisamente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado este lunes que el operativo militar ha contado con respaldo de los servicios de Inteligencia de estadounidenses.
La caída de El Mencho ha provocado numerosos disturbios por todo el país centroamericano y ha obligado a las distintas embajadas a lanzar alertas a sus nacionales. Por su parte, España ha difundido un comunicado para alertar de la situación a los españoles que estén en México en estos momentos.
Gabinete de Seguridad informa de 252 bloqueos en 20 Estados
El Gabinete de Seguridad de México ha informado que tras el operativo federal de alto impacto en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco se han registrado 252 bloqueos en las carreteras en 20 Estados del país. Las autoridades siguen trabajando para garantizar la seguridad y liberar completamente las vialidades afectadas.
Caos en el aeropuerto de Guadalajara, México
El caos se ha desatado en el aeropuerto del Estado mexicano de Guadalajara, donde según han apuntado las autoridades, las personas que habñia dentro del edificio sufrieron un episodio de psicósis colectiva después de que algunos pasajeros corrieran tras sospechar que estaban bajo amenazas, debido a la violencia externa en las calles de Jalisco.
#Nacional | 🚨 Caos y tensión en el Aeropuerto de #Guadalajara tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en medio de bloqueos y operativos.#Enlace13Televisión #Noticias #Jalisco pic.twitter.com/IUhLQFatwJ
— Enlace 13 Televisión (@enlace13_) February 22, 2026
‘El Mencho’ y el ‘Chapo Guzmán’ cayeron el mismo día
El 22 de febrero es una fecha marcada para el narcotráfico mexicano, ya que tanto El Mencho como el Chapo Guzmán cayeron ese día.
El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, llevaba 13 años prófugo tras escapar de la cárcel de Puente Grande en 2001. La detención fue anunciada públicamente por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y celebrada como un triunfo histórico en la estrategia de seguridad.
Guatemala refuerza la vigilancia en su frontera tras la muerte de ‘El Mencho’
El ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala ha informado que van a reforzar la vigilancia en sus fronteras tras la muerte del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/weEmSDeh5I
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) February 22, 2026
Así fue abatido el narco ‘El Mencho’ en México
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido en una operación militar con apoyo de Estados Unidos. El narco fue localizado en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad mexicana de Guadalajara.
Durante esta operación, personal militar fue atacado por integrantes de la organización criminal, por lo que en defensa de su integridad, las autoridades repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México», añadió.
Nemesio Oseguera estaba entre los heridos capturados y murió en el traslado a la capital del país.
Abatidos ocho miembros del cártel de ‘El Mencho’
Las autridades mexicanas han confirmado la muerte de ocho miembros del cártel de El Mencho (Cártel Jalisco Nueva Generación).
¿Por qué EEUU quería abatir a ‘El Mencho’?
El abatimiento del líder del Cártel ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los cárteles mexicanos el año pasado declaró como «terroristas». Estados Unidos lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.
EEUU colaboró en la operación contra ‘El Mencho’
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que el operativo militar llevado a cabo en México el pasado domingo, en el que han fallecido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a otros seis integrantes del grupo, ha contado con respaldo de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.
Vuelos cancelados y clases suspendidas
Debido a los múltiples disturbios que hay en México, se ha suspendido la actividad escolar en varios Estados y se han cancelado diversos vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta este lunes.
De acuerdo con la web oficial del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de la capital (Jalisco), se ha cancelado la llegada de al menos 32 vuelos que tenían previsto partir tanto de diversas ciudades mexicanas como de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum pide «calma» ante los disturbios en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamamiento a la calma, asegurando que la jornada se está desarrollando con total normalidad, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en una operación militar este domingo, lo que ha desatado una oleada de disturbios en al menos 14 estados.
26 muertos tras la caída de ‘El Mencho’
Tras la muerte de El Mencho la fuerte ola de violencia ha dejado las siguientes bajas según las autoridades mexicanas, los disturbios han dejado, por el momento, 26 civiles muertos, entre ellos una mujer embarazada.
16 estados en México han reportados bloqueos y disturbios
Tras la muerte de El Mencho, 16 estados mexicanos han reportado bloqueos y disturbios, entre ellos están zonas como Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur).
España pide a sus ciudadanos en México «extremar las precauciones»
España ha activado el protocolo de seguridad para sus nacionales en México después de que la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haya desatado una oleada de violencia sin precedentes en el país centroamericano. La operación militar que acabó con la vida del narcotraficante más buscado de México se ha cobrado además la vida de al menos seis de sus sicarios y ha encendido la mecha de los disturbios que ahora sacuden varias regiones del país.
Muerte de ‘El Mencho’
Los restos de ‘El Mencho’ llegan a Ciudad de México
Tras su muerte, los restos de El Mencho han sido trasladados a Ciudad de México para somertelos a la autopsia correspondiente. Un convoy de la Guardia Nacional de México salió del hangar militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México escoltando la camioneta de Servicios Periciales que llevaba los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación rumbo a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Allí se realizará la necropsia oficial para confirmar su identidad y reunir evidencia forense, mientras las autoridades mantienen un operativo coordinado para garantizar la seguridad en todo el trayecto.