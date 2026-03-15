Joan Laporta se mostró desatado, bailando y cantando, dentro de su box electoral cuando supo que había ganado las elecciones del Barcelona y que seguiría siendo presidente del club azulgrana. Su primera reacción con un baile que ya es viral fue tras el primer sondeo de TV3 que le daba ganador con un 66,6% de los votos.

Parecía el protagonista de la película de ‘El Lobo de Wall Street’ mientras celebraba la victoria en las elecciones del Barcelona un Joan Laporta totalmente desatado. El presidente culé cantaba y bailaba junto a sus amigos, familia, compañeros de Junta Directiva y compañeros de candidatura.

No hubo partido en las elecciones del Barcelona con una victoria de Joan Laporta en la que arrasó a su opositor Víctor Font. Fue el favorito desde el principio hasta el final. Desde la formación de candidaturas hasta este mano a mano final con dos debates en los que el presidente le pasó por encima a su rival.

No fue el primer baile de Joan Laporta de la tarde-noche. Sí el más desatado. Antes, durante el proceso electoral, el presidente azulgrana cantó y bailó junto a varios jugadores del Barcelona cuando estos fueron a votar tras el partido de Liga en el Camp Nou donde golearon al Sevilla por 5-2.

También hay que recordar que estos resultados no son definitivos a esta hora, solamente sondeos. Aunque parece que el resultado final será muy parecido al que ha publicado TV3 con un Laporta arrasando a Víctor Font en el resultado final tras una campaña electoral donde no hubo partido.

La participación en la jornada electoral de este domingo, según el Barcelona, ha sido de 48.440 socios y socias (42,34% de los votos). 43.282 han votado en el Camp Nou, 2.223 socios en Gerona, 1.672 en Tarragona, 741 en Lleida y 562 en Andorra.