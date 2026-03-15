Elecciones a la presidencia del Barça hoy en directo | Cómo van, resultados y a qué hora terminan las votaciones a Laporta y Font
Laporta y Font pelean por ser el nuevo presidente del FC Barcelona
Dos campañas llenas de tensión para ser elegidos para la nueva era del club azulgrana hasta 2031
El Barça no consigue llenar el Camp Nou el día en que ampliaban el aforo en plena jornada de elecciones
Ha llegado el día en el que comenzará una nueva era en el FC Barcelona. Este domingo se conocerá el nuevo presidente del club hasta 2031, con Joan Laporta y Víctor Font como los únicos aspirantes y el morbo de saber quién saldrá victorioso en las elecciones presidenciales. Unas semanas intensas de campaña, debates y polémicas entre ambas candidaturas. El club azulgrana afronta una jornada clave que marcará su rumbo a nivel institucional, económico y deportivo para los próximos años.
Más de 100 mil socios fueron llamados para pasar por las urnas para elegir a su presidente, que tendrá el cargo de tener la responsabilidad de guiar al Barça después de una etapa salpicada por el caso Negreira y la falta de éxitos deportivos en Europa y problemas financieros para reconstruir la plantilla en busca de la competitividad perdida.
La jornada electoral llega después de varios enfrentamientos entre Laporta y Font. Los dos se ven capacitados para ponerse al frente del club y no han dudado en señalarse el uno al otro, criticando sus formas de gestionar uno de los clubes más importantes de España. Los dos fueron los únicos que fueron capaces de reunir los avales necesarios para presentar oficialmente sus candidaturas y protagonizaron un cara a cara muy seguido por los socios.
Por un lado, Laporta defendió toda la gestión realizada en su último mandato, donde logró levantar en cierto modo al Barcelona de su fuerte crisis económica para fichar y crear un proyecto competitivo. Un guion que argumenta seguir con él al mando para mantener una línea continuista y consolidar los resultados obtenidos.
En cambio, Víctor Font centró su discurso en la necesidad de modernizar la estructura del club y reforzar el modelo de gestión. El candidato insistió en crear un Barcelona más moderno y en fomentar el crecimiento a largo plazo donde se combine sostenibilidad económica, innovación y competitividad deportiva. Durante la campaña se han producido críticas cruzadas y denuncias relacionadas con la comunicación dirigida a los socios y con posibles irregularidades en algunos actos de campaña, lo que ha aumentado la rivalidad en los días previos a la votación.
El resultado de estas elecciones determinará quién liderará el FC Barcelona en los próximos años y qué rumbo tomará la entidad en una etapa en la que el objetivo sigue siendo mantener al club entre las grandes potencias del fútbol europeo.
Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en directo:
Laporta, con puño en alto
Laporta ha salido con el puño en alto y pulgar arriba. También se ha dado un abrazo con Enric Masip y con todos los miembros de su directiva. «Esta noche a luz de gas», gritó entre más jaleos de socios celebrando su supuesta victoria.
El clan Laporta empieza a festejar
Según informa Jijantes, en la sala donde se encuentra Laporta con su gente se ha gritado ‘Campeones, campeones’.
Laporta, mejores resultados que nunca
De confirmarse estos datos, Laporta superaría el 54.28 % que logró para ganar las elecciones en 2021. Font superaría el 29,99% que logró, pero muy lejos para pelear la presidencia.
Los sondeos apuntan a Laporta como nuevo presidente
Según el sondeo de TV3, Joan Laporta habría ganado las elecciones con un 66,6% de los votos, mientras que Font habría conseguido el 30,9%.
¡Cierran las urnas!
Terminan los últimos votos y ya ningún socio más puede votar. Gritos de ‘Laporta, presidente’.
Bojan ensalza a Gavi
«Todos los que estamos aquí tenemos a nuestra parte y acompañamos al jugador. Empatizó conmigo cuando estaba lesionado. Para mí, Gavi, admiración absoluta. Ha sufrido mucho, verle aquí de nuevo en el Camp Nou. Hay mucho detrás si es un jugador que necesitamos».
¡Gavi y Araujo entran con Laporta!
Los capitanes del FC Barcelona han entrado de la mano de Joan Laporta antes de dejar su voto. Abrazo emotivo con el centrocampista, que hoy volvió a jugar después más de medio año sin jugar por lesión.
Menos de media hora
Quedan menos de 30 minutos para que se cierren las elecciones y la tensión ahora mismo está a flor de piel. Al candidato Víctor Font se le ha visto muy emocionado, incluso le han pillado escapándose alguna lágrima de la emoción del momento.
🗳️🔴🔵El candidat Víctor Font, amb les emocions a flor de pell en el tram final de jornada electoral#EleccionsFCB3Cat
📲https://t.co/Mkxi7IU0AA pic.twitter.com/QKhlY1CkPa
— Esport3 (@esport3) March 15, 2026
El plan de la noche de elecciones
El Barcelona también ha comunicado cómo será el trascurso de la noche. Una vez digan el nombre del nuevo presidente, el ganador dará un discurso y concederá su primera entrevista.
Josep Cubells dirá el nombre del ganador
Según ha informado el Barcelona, el vicepresidente y secretario de la Junta, Josep Cubells, hablará poco después de las 21.00 horas para dar el último dato del índice de participación. Será en ese momento cuando comenzará el recuento de votos.
El voto de Hansi Flick
Hansi Flick acabó la rueda de prensa post partido en el Camp Nou tras la goleada del Barcelona contra el Sevilla por 5-2 diciendo que su voto era secreto y que no lo iba a decir, y pocos minutos después apareció en la sede electoral votando abrazado a Joan Laporta mientras metía su voto en la urna azulgrana.
«No diré a quién votaré. Es un secreto». Así terminó Hansi Flick su rueda de prensa en el Camp Nou. Las risas se desataban entre la prensa culé porque todo el mundo tenía muy claro dónde irá el voto del entrenador alemán.
Después de decir que su voto era secreto, muy pocos minutos después, Hansi Flick apareció en la sede electoral abrazado a Joan Laporta y gritando junto a él para ejercer su derecho al voto. En ese momento, el secreto del entrenador alemán se desató.
Los jugadores del Barcelona…¡acaban saltando con Laporta!
Varios jugadores de la plantilla del Barcelona acudieron a votar a la sede electoral del Camp Nou tras golear al Sevilla por 5-2 y montaron el espectáculo cantando y saltando junto a Joan Laporta el himno culé mientras formaban un corro. Otra muestra más de que la plantilla blaugrana está con el ex presidente. Pocos minutos después apareció Hansi Flick de la mano del candidato Laporta.
Dani Olmol, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Fermín, Marc Bernal y varios jugadores más como Raphinha acudieron juntos a votar a la sede electoral del Camp Nou y montaron un espectáculo nunca antes visto junto a Joan Laporta.
Menos de una hora para que se cierren las urnas
A las 21.00 horas ya no podrán más los socios para elegir al próximo presidente del FC Barcelona.
Los jugadores del Barcelona votaron antes de jugar contra el Sevilla
Antes de que el Barcelona golease ante el Sevilla en el Camp Nou, la primera plantilla fue a la dicha para votar por su presidente.
ELECCIONS 2026 🗳️💙❤️
Els jugadors del primer equip exerceixen el seu dret a vot. pic.twitter.com/GQjvLAW9ee
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 15, 2026
Laporta se siente ganador
Así habló Laporta sintiéndose ganador en las elecciones: «El Barça es lo mejor que hay. Parece que la participación es récord, hay una buena movilización. Hay un buen ambiente culé y catalán hoy. Seguramente el resultado sea que volvemos por la puerta grande y en la tierra de los justos. Estoy muy orgulloso de esta jornada, que es histórica. Espero que todo siga así, sin incidencias».
Un ministro de Sánchez vota a favor de Laporta
El ministro de Cultura del Gobierno de Sánchez, Ernest Urtasun, hizo acto de presencia en la sede electoral del Camp Nou para votar a Joan Laporta en las elecciones del Barcelona. Apareció a las 10:55 horas de la mañana y dio su apoyo al ex presidente. El político catalán es socio de la entidad blaugrana y es uno de los más de 100.000 socios culés con derecho a voto este domingo 15 de marzo.
Jordi Puyol votó acompañado de Laporta
Jordi Pujol, histórico dirigente catalán y salpicado por múltiples casos de corrupción, apareció en el Camp Nou para dar su voto a Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del Barcelona. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña estuvo acompañado por un Laporta que se mostró muy cariñoso y cercano con una figura que ha vivido los últimos años rodeado de procesos judiciales.
El último mensaje de Victor Font
«Estoy muy ilusionado, somos únicos en el mundo y veo a tanta gente y tanta voluntad y me emociona. Gente grande, joven, muy contenta Creo que un Barça diferente es imprescindible y necesario. Satisfecho de esta campaña, que ha sido muy complicada por todo el contexto. Los socios son una mayoría social y creo que están convencidos de que hay que pasar página«.
«La participación es muy buena para el club, de gente que nunca ha estado en el campo, que está fuera, en el extranjero… Está más vivo que nunca el club y los socios se han movilizado. Hay que cambiar y nos agradecen estar en estos momentos difíciles. La gente y los jugadores son empleados del FC Barcelona, no del FC Laporta», concluyó.
El problema de Ter Stegen
El portero alemán, que se marchó cedido al Girona este invierno, no pudo ejercer su derecho por culpa de no estar en el censo. Una chapuza que le dejó sin echar la papeleta en las urnas.
Una mañana repleta de votantes
A lo largo de esta mañana, muchas personalidades importantes del FC Barcelona han pasado para ejercer su derecho a voto. A primera hora acudieron Marc Ciria, Sergio Busquets, Aitana Bonmatí, Xavi Hernández y muchos más, además de los propios candidatos Joan Laporta y Víctor Font.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuuuuy buenaaaaaaas tardesssss! Y bienvenidos todos a la jornada electoral para la presidencia del FC Barcelona. Esta noche conoceremos quién será el nuevo líder del club azulgrana, si Joan Laporta o Víctor Font. ¡Comenzamos!
Temas:
- FC Barcelona
- Joan Laporta
Celebración adelantada de Laporta