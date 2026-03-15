Elecciones a la presidencia del Barça hoy en directo | Cómo van, resultados y a qué hora terminan las votaciones a Laporta y Font

Ha llegado el día en el que comenzará una nueva era en el FC Barcelona. Este domingo se conocerá el nuevo presidente del club hasta 2031, con Joan Laporta y Víctor Font como los únicos aspirantes y el morbo de saber quién saldrá victorioso en las elecciones presidenciales. Unas semanas intensas de campaña, debates y polémicas entre ambas candidaturas. El club azulgrana afronta una jornada clave que marcará su rumbo a nivel institucional, económico y deportivo para los próximos años.

Más de 100 mil socios fueron llamados para pasar por las urnas para elegir a su presidente, que tendrá el cargo de tener la responsabilidad de guiar al Barça después de una etapa salpicada por el caso Negreira y la falta de éxitos deportivos en Europa y problemas financieros para reconstruir la plantilla en busca de la competitividad perdida.

La jornada electoral llega después de varios enfrentamientos entre Laporta y Font. Los dos se ven capacitados para ponerse al frente del club y no han dudado en señalarse el uno al otro, criticando sus formas de gestionar uno de los clubes más importantes de España. Los dos fueron los únicos que fueron capaces de reunir los avales necesarios para presentar oficialmente sus candidaturas y protagonizaron un cara a cara muy seguido por los socios.

Por un lado, Laporta defendió toda la gestión realizada en su último mandato, donde logró levantar en cierto modo al Barcelona de su fuerte crisis económica para fichar y crear un proyecto competitivo. Un guion que argumenta seguir con él al mando para mantener una línea continuista y consolidar los resultados obtenidos.

En cambio, Víctor Font centró su discurso en la necesidad de modernizar la estructura del club y reforzar el modelo de gestión. El candidato insistió en crear un Barcelona más moderno y en fomentar el crecimiento a largo plazo donde se combine sostenibilidad económica, innovación y competitividad deportiva. Durante la campaña se han producido críticas cruzadas y denuncias relacionadas con la comunicación dirigida a los socios y con posibles irregularidades en algunos actos de campaña, lo que ha aumentado la rivalidad en los días previos a la votación.

El resultado de estas elecciones determinará quién liderará el FC Barcelona en los próximos años y qué rumbo tomará la entidad en una etapa en la que el objetivo sigue siendo mantener al club entre las grandes potencias del fútbol europeo.

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en directo: