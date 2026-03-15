Jordi Pujol reaparece en las elecciones del Barça para votar a favor de Laporta

Jordi Pujol, histórico dirigente catalán y salpicado por múltiples casos de corrupción, apareció en el Camp Nou para dar su voto a Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del Barcelona. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña estuvo acompañado por un Laporta que se mostró muy cariñoso y cercano con una figura que ha vivido los últimos años rodeado de procesos judiciales.

Arropado por su hijo Oriol, también implicado en los casos de corrupción de su padre, y con un andador como compañero de fatigas, Jordi Pujol se encontró con la crème de la crème de la sociedad política catalana como el ex presidente Artur Mas o la viuda de Johan Cruyff, Danny Cruyff.

A sus 95 años, Jordi Pujol fue capaz de ejercer su derecho a voto en unas elecciones presidenciales donde su candidato parte como claro favorito. El ex dirigente de CiU ya recibió en su momento un emotivo homenaje en noviembre de 2023 cuando el club le entregó la insignia de oro y brillantes en reconocimiento a sus 75 años como socio. Durante la ceremonia, Joan Laporta destacó su «profundo compromiso ético, social y democrático con el club y con el país».

ELECCIONS 2026 🗳️💙❤️ El Molt Honorable Senyor Jordi Pujol ha exercit el seu dret a vot a les eleccions del FC Barcelona pic.twitter.com/tRcOpV8dpU — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 15, 2026

El candidato a revalidar la presidencia nunca ha ocultado su cercanía con un Jordi Puyol al que hizo un regalo muy especial hace pocas semanas cuando cumplió 95 años. Ambos se juntaron para soplar las velas y el dirigente culé le hizo entrega de una camiseta con el número 95 y el nombre de President Pujol.

Ahora Jordi Pujol le quiere devolver el favor a un Laporta con el que comparte muchas cosas en común. El histórico dirigente catalán acudió a presenciar un partido del Barcelona días antes del estallido de la Guerra Civil en 1936 en unas semifinales de Copa del Rey y desde entonces su vínculo con el club se ha mantenido totalmente intacto, como ha demostrado el paso del tiempo.