El Congo señala como discriminación que quieran cancelar su amistoso en España por el ébola

«No es muy justo, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que estamos realizando», añadió el ministro, también portavoz del Gobierno congoleño. Muyaya hizo estas declaraciones después de que la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA) anunciara este martes que mantiene conversaciones con las autoridades competentes para conseguir que se celebre el amistoso, al asegurar que «se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos».

El Congo exige a España jugar el partido

Ese mismo día, el alcalde de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz), Juan Franco, había dictado un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del amistoso al argumentar «prudencia sanitaria» y «posibles riesgos sanitarios». Por su parte, la selección chilena de fútbol pidió que las autoridades locales españolas permitan disputar el encuentro «a puertas cerradas» y sin público, al enfatizar que «el Congo ya se hizo exámenes».

Los ‘Leopardos’, como se conoce popularmente a la selección congoleña, jugaron este miércoles un primer amistoso en Lieja (Bélgica) contra la selección de Dinamarca. La FECOFA confirmó hace dos semanas que el combinado nacional estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, cuya sede comparte con México y Canadá y que se jugará en junio y julio, tras la declaración del brote de ébola el pasado 15 de mayo.