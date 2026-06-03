Selección de Congo para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de la República Democrática del Congo volverá a disputar una Copa del Mundo en 2026 después de más de cinco décadas de ausencia en el gran escaparate del fútbol internacional. El combinado africano llega al torneo de Estados Unidos, México y Canadá tras completar una clasificación histórica que ha devuelto al país a la élite mundial.

RD Congo afronta este Mundial 2026 con una estructura reconocible y una identidad muy marcada. El equipo ha conseguido consolidarse en los últimos años como una selección incómoda para cualquier rival gracias a su fortaleza táctica, su intensidad física y su capacidad para castigar en transiciones rápidas. Bajo la dirección de Sébastien Desabre, el conjunto congoleño intentará competir de tú a tú frente a rivales con más experiencia en grandes torneos.

Grupo de la selección de Congo en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 ubicó a la República Democrática del Congo en el Grupo K, donde tendrá que enfrentarse a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El grupo presenta escenarios muy diferentes para el combinado africano. Portugal parte como uno de los favoritos por calidad y profundidad de plantilla, mientras que Colombia aparece como otro rival de enorme exigencia competitiva. Uzbekistán, por su parte, representa un adversario con menor tradición mundialista, aunque también llega tras una importante evolución futbolística.

RD Congo buscará apoyarse en su orden defensivo y en la velocidad de sus ataques para intentar competir en un grupo complejo, pero abierto en la pelea por las plazas clasificatorias.

Cuándo juega Congo en el Mundial de 2026

La selección congoleña ya conoce el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026. El debut será frente a Portugal, antes de medirse a Colombia y cerrar la primera ronda contra Uzbekistán.

Miércoles, 17 de junio 2026 – 19:00 horas – Portugal vs RD Congo – Houston Stadium

– Houston Stadium Miércoles, 24 de junio 2026 – 4:00 horas – Colombia vs RD Congo – Estadio Guadalajara

– Estadio Guadalajara Domingo, 28 de junio 2026 – 1:30 horas – RD Congo vs Uzbekistán- Atlanta Stadium

Convocados de Congo para el Mundial 2026

Porteros

Lionel Mpasi

Thimothy Fayulu

Matthieu Epolo

Defensas

Chancel Mbemba

Aaron Wan-Bissaka

Alex Tuanzebe

Arthur Masuaku

Joris Kayembe

Steve Kapuadi

Aaron Tshibola

Dylan Batubinsika

Gédéon Kalulu

Centrocampistas

Noah Sadiki

Samuel Moutoussamy

Edo Kayembe

Ngal’ayel Mukau

Charles Pickel

Nathanaël Mbuku

Brian Cipenga

Meschack Elia

Gaël Kakuta

Delanteros

Théo Bongonda

Fiston Mayele

Cédric Bakambu

Simon Banza

Yoane Wissa

Quién es el portero de Congo

La portería de la República Democrática del Congo tiene un nombre propio: Lionel Mpasi. El guardameta, actualmente en el Le Havre A. C., se ha convertido en una de las piezas más reconocidas del combinado nacional.

Mpasi ganó notoriedad internacional durante la Copa África 2024, especialmente por su actuación en la tanda de penaltis frente a Egipto. Aquel partido quedó marcado por el lanzamiento convertido por el propio guardameta, un gol decisivo que permitió eliminar a la selección liderada por Mohamed Salah.

Las estrellas de la selección de Congo en el Mundial 2026

La principal referencia ofensiva de RD Congo será Yoane Wissa. El atacante del Newcastle llega al torneo después de completar una temporada destacada en la Premier League, donde firmó 18 goles.

Su capacidad para atacar espacios, su movilidad y su facilidad para definir convierten a Wissa en la gran amenaza ofensiva del conjunto africano. El delantero será uno de los jugadores sobre los que recaerá buena parte de la responsabilidad ofensiva del equipo en la Copa del Mundo.

Otra de las figuras destacadas es Noah Sadiki. El centrocampista de 21 años, futbolista del Sunderland, representa una de las grandes promesas de la nueva generación congoleña. Su presencia aporta juventud y dinamismo a una selección que mezcla futbolistas experimentados con talentos emergentes.

Así es el seleccionador de Congo en el Mundial 2026

Sébastien Desabre será el encargado de liderar a la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. El técnico francés afrontará así una de las experiencias más importantes de su carrera deportiva.

Antes de asumir el mando de RD Congo, Desabre ya había dirigido a Uganda entre 2017 y 2019, acumulando experiencia en el fútbol africano. Su llegada al combinado congoleño se produjo hace cuatro años, después de abandonar el Chamois Niortais francés.

Desde entonces, el entrenador de 49 años consiguió construir un equipo sólido y competitivo hasta alcanzar una clasificación mundialista muy celebrada en el continente africano. Su trabajo ha sido reconocido especialmente por la capacidad para organizar tácticamente al equipo y potenciar la competitividad del grupo.

La camiseta de Congo en el Mundial 2026