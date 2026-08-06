El Rey traslada al presidente de Ceuta su «compromiso personal» de visitar la ciudad

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que el Rey Felipe VI le ha transmitido su «cariño, apoyo y ánimo» para todos los ceutíes y se ha mostrado convencido de que el monarca visitará la ciudad autónoma cuando sea posible.

De este modo se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una audiencia con el Rey en el Palacio de Marivent de Palma la tarde de este jueves, que se ha prolongado durante algo más de una hora.

«No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar, manteniendo el papel institucional que le corresponde», ha dicho Vivas, quien no ha querido aventurar una fecha.

El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con «gran preocupación e indignación» los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca subrayó que «el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse».

Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado «cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante» a la población de ambas ciudades «el apoyo y cariño del resto de España».

El Rey se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También con Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes telefoneó entre el jueves y el viernes de la semana pasada para trasladarles «palabras de ánimo y firmeza».

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha confiado en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército impidan la nueva entrada masiva a la ciudad autónoma cuyo llamamiento circula por las redes sociales.

«Vista la experiencia que hemos tenido, confiamos plenamente en que nuestras fuerzas de seguridad y nuestro Ejército para que esa entrada masiva no se produzca», ha dicho al ser preguntado al respecto tras reunirse con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent.

Vivas ha viajado este jueves a Palma para mantener una audiencia con el monarca, quien le ha citado para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 personas migrantes procedentes de Marruecos a la ciudad autónoma.