Prohens traslada al presidente de Ceuta que en Baleares no caben más menas

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha recibido en el Consolat de Mar al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el marco del desplazamiento institucional del presidente ceutí a las Illes Balears con motivo del despacho que mantendrá con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent.

Durante el encuentro, el presidente de la Ciudad Autónoma ha trasladado a la presidenta Prohens la grave situación que continúa atravesando Ceuta tras la entrada masiva de personas registrada el pasado 30 de julio.

El presidente ceutí ha explicado que, una semana después, la ciudad está todavía lejos de la normalidad y continúa afrontando importantes dificultades para atender las consecuencias de esta crisis. Asimismo, ha señalado que la población ceutí sigue viviendo estos acontecimientos con una profunda preocupación e incertidumbre.

El presidente también ha expuesto las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma para hacer frente a la situación y ha reiterado la necesidad de que se impulsen soluciones estructurales y se refuercen los mecanismos de protección de la frontera, al tiempo que ha agradecido a la presidenta balear su apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos.

Por su parte, la presidenta del Govern de les Illes Balears ha trasladado al presidente de la Ciudad Autónoma su preocupación ante unas circunstancias de extraordinaria complejidad, así como su reconocimiento a la respuesta ofrecida por las instituciones y por la sociedad ceutí.

Fuentes de la Conselleria de Benestar Social y Familia del Govern aseguran a OKBALEARES que «la postura de hoy con los menores de Ceuta es la misma que con los anteriores: no tenemos capacidad y recurriremos cuando lo intenten».

«El Govern comprende la excepcionalidad de la situación que vive Ceuta y la necesidad de ofrecer una respuesta coordinada. Sin embargo, esa respuesta debe ser compatible con la realidad de cada territorio.

La posición de Baleares no ha cambiado. Nuestra comunidad mantiene una red de protección completamente saturada y atiende actualmente a 860 menores migrantes no acompañados, más del doble de la capacidad ordinaria de 434 plazas que el propio Estado fija para Baleares.

Si Baleares ya no puede asumir los traslados que el Gobierno de España pretende imponer por la saturación de nuestra red de protección, es evidente que tampoco puede hacerse cargo de nuevos traslados derivados de esta llegada masiva a Ceuta.