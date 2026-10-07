El PSOE balear se abraza como nunca al sanchismo e inunda el Parlament con sus fracasadas recetas sobre vivienda

Ocho de las 10 preguntas lanzadas por la bancada socialista en la sesión de control al Govern de Marga Prohens tenían como referencia el problema de la vivienda con ganas de comprometer a la líder balear del PP por votar en contra de los dos recientes decretos en el Congreso de los Diputados. Y no sólo eso. El PSIB se ha hecho acompañar en el pleno con decenas de sindicalistas para dar visibilidad callejera a sus propuestas.

Los socialistas revisaron y cambiaron el guión de sus preguntas al Govern de Prohens una vez vieron que el Congreso derogaba los dos polémicos decretos que había aprobado en primer ainstancia el Consejo de Ministros: la orden era apabullar a Prohens con el tema de la vivienda.

Y no sólo eso. Los socialistas volvían a presentar este martes una propuesta para que Baleares se apuntara a la declaración de municipios tensionados para así poder limitar los precios del alquiler.

El Parlament ha rechazado la proposición de ley del PSIB para que los municipios de Baleares se puedan declarar zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de limitar las subidas de los precios de los alquileres.

La iniciativa se ha rechazado con los 33 votos en contra de PP, Vox y los 24 votos a favor de PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

La iniciativa planteaba que, además de los municipios, también pudiera tramitar esta solicitud el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en las zonas donde concurrieran las circunstancias recogidas en la ley de vivienda estatal.

Mientras, alrededor de un centenar de personas se concentraban frente al Parlament para exigir la declaración de Baleares como zona tensionada y que se vote «a favor del bienestar de los trabajadores y de la ciudadanía», mientras que en la Cámara balear se debatía y votaba una iniciativa sobre esta medida a propuesta del PSIB.

En la concentración, convocada por CCOO y UGT, los manifestantes portaban silbatos, banderas sindicales, banderas de Palestina y bocinas.

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha considerado que la vivienda y los salarios «van de la mano» y ha lamentado que los sueldos «no permiten pagar una hipoteca». Así, ha reprochado a la patronal que esté «enrocada» y «bloquee» el acuerdo estatal de negociación colectiva.

Por otro lado, la secretaria de Igualdad y Políticas sociales de UGT en Baleares, María José Cordero, ha anunciado que la huelga general para reivindicar el derecho a la vivienda digna tendrá lugar durante la primera semana de noviembre.