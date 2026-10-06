Un diputado del PSOE rabia al ver abrazada a Marga Prohens con una mujer desahuciada y usa la fuerza para separarlas

La sesión de control al Govern de este martes en el Parlament balear ha finalizado con una escena bochornosa. En su intervención, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha hecho varias alusiones a Pilar López, una mujer de avanzada edad desahuciada recientemente en Palma, que estaba sentada en el banco de invitados. Había sido invitada por el PSOE.

Por esta razón, los socialistas han montado en cólera cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha levantado y se ha fundido en un abrazo con Pilar. Ha sido entonces cuando el diputado socialista Omar Lamin ha hecho todo lo posible para acabar con la imagen del abrazo. Incluso ha tirado de la mujer desahuciada, agarrándola de su brazo a pesar de que la mujer se desplaza con muletas.

Prohens ha considerado que los desahucios son «lamentables», pero ha culpado al Gobierno central de «permitirlos» con sus leyes. Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le haya preguntado acerca de «quién tiene más derechos, si los ciudadanos o los fondos buitre».

El socialista ha pedido a Prohens que contestara mirando a Pilar López, una vecina de Palma que ha denunciado que fue desahuciada por un fondo buitre del piso en el que vivía desde el año 2012 y que le ha obligado a pasar el verano viviendo en su coche.

«Pilar estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas», ha dicho Negueruela.

«Los desahucios son lamentables y se producen porque sus leyes así lo permiten. Usted habla de fondos buitre porque quedan muy bien e instrumentalizan el dolor de cualquier persona porque no tienen vergüenza», ha contestado Prohens.

Al finalizar el intercambio dialéctico, que el socialista ha interrumpido en varias ocasiones -«mírala, mírala», le gritaba a Prohens-, la presidenta se ha acercado a la bancada del público, donde se encontraba Pilar López. Ambas se han dado un abrazo y la escena ha generado cierto revuelo, con un diputado socialista que intentaba llevársela consigo —así se lo había pedido Pilar, insistía Omar Lamin— y la bancada popular reprochándole su actitud.

Finalmente, la mujer, quien ya ofreció su testimonio en el pleno del Ayuntamiento de Palma, ha salido del salón de plenos llorando y se ha ido del edificio acompañada de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca.

«No estoy siendo utilizada»

Un tiempo después, Pilar López ha regresado al interior del Parlament para atender a los medios de comunicación acompañada por la portavoz de la PAH, Ángela Pons. Según su testimonio, le ha dicho a Prohens que «esto no va de ideas políticas». «Yo no estoy siendo utilizada, tengo 65 años, trabajo desde los 14. Soy una madre soltera sacando adelante a una hija que tiene 33 años y tampoco tiene oportunidad de tener una vivienda», ha señalado.

Pilar López ha instado a los políticos a «patearse las calles» para ver que Palma «no son solo yates y urbanizaciones», sino también «gente trabajadora viviendo debajo de lonas». «Y no son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible», ha insistido.

A su parecer, lo que necesita la ciudadanía es «una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos». Pons, por su parte, ha reclamado a los grupos parlamentarios que aprueben la proposición de ley del PSIB para que los ayuntamientos puedan declararse como zonas tensionadas y así topar los precios del alquiler.