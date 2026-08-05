Baleares rechaza recibir menas de Ceuta: «Recurriremos porque nuestra red está saturada»

El Govern balear que preside Marga Prohens se plantará contra el reparto de menas de Ceuta como viene haciendo desde hace un año con los intentos del Gobierno Central de trasladarle el excedente de menas de Canarias. De hecho, el Govern tiene anunciado un recurso contra el Real Decreto aprobado en junio por el Consejo de Ministros por el que de forma unilateral se amplía de 406 a 434 la capacidad de tutela de menas en las islas.

El Ejecutivo de Prohens sostiene el argumento de la saturación de sus capacidades para acoger menas a causa del incesante incremento de llegadas a través de la ruta argelina. Ese es el argumento con el que cada vez que el Gobierno les comunica un traslado, automáticamente la Abogacía de la Comunidad autónoma presenta un recurso ante el Tribunal Supremo. Aún así, a día de hoy Baleares tiene en acogida y tutela a cuatro menas procedentes del reparto de Canarias, Ceuta o Melilla, por obligación judicial.

La situación actual se ha agravado tras la avalancha de Ceuta, ciudad en la que más de 800 menas tienen saturada su capacidad, por lo que el gobierno de Pedro Sánchez ya plantea un nuevo reparto de menas a las Comunidades Autónomas.

Fuentes de la Conselleria de Benestar Social y Familia del Govern aseguran a OKBALEARES que «la postura de hoy con los menores de Ceuta es la misma que con los anteriores: no tenemos capacidad y recurriremos cuando lo intenten».

«El Govern comprende la excepcionalidad de la situación que vive Ceuta y la necesidad de ofrecer una respuesta coordinada. Sin embargo, esa respuesta debe ser compatible con la realidad de cada territorio.

La posición de Baleares no ha cambiado. Nuestra comunidad mantiene una red de protección completamente saturada y atiende actualmente a 860 menores migrantes no acompañados, más del doble de la capacidad ordinaria de 434 plazas que el propio Estado fija para Baleares.

Si Baleares ya no puede asumir los traslados que el Gobierno de España pretende imponer por la saturación de nuestra red de protección, es evidente que tampoco puede hacerse cargo de nuevos traslados derivados de esta llegada masiva a Ceuta.

El Govern mantiene las alegaciones y recursos presentados contra los repartos y reitera que cualquier decisión debe tener en cuenta la capacidad real de acogida de cada comunidad autónoma y venir acompañada de una financiación suficiente, ya que los 2 millones de euros asignados a Baleares no cubren el sobrecoste que supone atender a los menores que ya tutela la comunidad autónoma», explican desde la Conselleria de Sandra Fernández.

Ante este ‘plante’ de Baleares, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, «entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores». «Evidentemente, la ley tiene que cumplirse», ha manifestado.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Pérez Triano ha afirmado que desconocen con exactitud la cantidad de menores que están en las calles de Ceuta y que la ciudad cifra en 500, pero ha añadido que la «prioridad» es que salgan de esa situación. Además, ha señalado que los menores «solos tienen que ser atendidos en España». «Eso es ley y así tiene que ser», ha remarcado.