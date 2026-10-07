¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 7 al 9 de octubre de 2026

El plató de Roberto Leal se llena de caras de Drag Race España: la presentadora del concurso y una de sus juradas se sientan junto a un actor barcelonés de series juveniles y un veterano de Hospital Central. Los cuatro serán invitados de Pasapalabra desde el miércoles 7 de octubre y hasta el viernes 9 de octubre de 2026 con la misión de formar parte de los equipos de David Trigo y Moisés Laguardia.

Supremme de Luxe

Nació en Madrid un 6 de enero, y su nombre real es Daniel Bliesa. Lleva más de veinte años en el espectáculo, entre la música, la televisión y el cine, y su personaje nació el 20 de diciembre de 1997. Saltó al gran público en 2021, cuando se convirtió en presentadora de Drag Race España, en Atresplayer Premium. En 2024 participó como concursante en Tu cara me suena y desde 2022 está en Reinas al rescate. En su discografía figura el álbum Ahora yo, de 2012, y ha aparecido en series como Siete vidas y Periodistas.

Octavi Pujades

Nació en Barcelona el 1 de julio de 1974 y tiene 52 años. Se hizo popular con Al salir de clase a comienzos de los 2000 y después enlazó series como Lalola, Hay alguien ahí, Ciega a citas y Cuerpo de élite. Combina la televisión nacional con producciones de TV3 y con el cine, donde ha participado en títulos como Lisístrata, Slam y Plauto.

Ana Locking

Nació en Toledo el 26 de agosto de 1970, se llama Ana González Rodríguez y tiene 56 años. Diseñadora de moda, fundó la firma Locking Shocking, que mantuvo entre 1996 y 2007, y creó una nueva empresa en 2008. Recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2020 y ha vestido a Maluma, Inma Cuesta y Rossy de Palma, entre otros muchos famosos. El gran público la conoce como jurada de Drag Race España, junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi, y de su edición All Stars.

Armando del Río

Nació en Zaragoza el 6 de febrero de 1970 y tiene 56 años. Debutó en televisión con Compañeros y alcanzó una enorme popularidad como Fran Crespo en Hospital Central, papel que interpretó entre 2002 y 2007. Después pasó por Sin tetas no hay paraíso, Gran Reserva y Mía es la venganza, y en la actualidad se le ve en Servir y proteger, como el abogado David Pineda, y en La Moderna.

Moisés y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Con la ayuda de Supremme de Luxe, Octavi Pujades, Ana Locking y Armando del Río, los concursantes tratarán de sumar el mayor tiempo posible esta semana para la prueba final.