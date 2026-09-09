¿Por qué ya no participa Javier Alonso en ‘Pasapalabra’? Los motivos

Javier Alonso ha dejado Pasapalabra de forma tan repentina que no le ha dado tiempo ni ha despedirse de los espectadores, poniendo fin a una racha de 138 programas en los que llegó a rozar el bote en varias ocasiones. El madrileño parecía listo para llevarse el bote, pero su duelo con David se ha quedado a medias, aunque el programa le dará una nueva oportunidad en el futuro, si el quiere. Su hueco, como ya hemos contado en Happy FM, lo suple Moisés Laguardia, que se ha encontrado con esta oportunidad de forma repentina.

Fue el propio Roberto Leal quien comunicó la noticia nada más comenzar la edición del concurso del martes día ocho de septiembre, con un mensaje que repentino después de anunciar que había una silla vacía: «Javier nos ha tenido que dejar por motivos personales; después de 138 programas, se va con 99.600 euros». Ni el programa ni el propio concursante han detallado públicamente en qué consisten esos motivos, por lo que, de momento, esa escueta explicación es la única información oficial disponible sobre su marcha.

El emotivo mensaje de despedida de su compañero David

La salida de Javier también dejó un momento muy sentido entre sus propios compañeros de plató. David, con quien mantenía el duelo diario del concurso, quiso dedicarle unas palabras de cariño: «Siempre lo voy a tener como amigo, ha sido el mejor compañero de viaje y me va a tener siempre que me necesite». Javier Alonso, madrileño de 38 años, debutó en el concurso el 24 de febrero de 2026 y se convirtió rápidamente en una de las grandes revelaciones de la temporada gracias a que se saltaba su seriedad para ofrecer momentos irrepetibles demostrando su facilidad para cantar.

Si quiere volver, tendrá que pasar de nuevo por la ‘Silla Azul’

Su marcha, además, tiene una consecuencia importante de cara al futuro. Aunque tiene las puertas abiertas del programa, como dijo Roberto Leal, las reglas de Pasapalabra dicen que ante una baja voluntaria no reserva la plaza al concursante que se marcha. En otros programas como Saber y ganar sí que se guardan los lugares ante problemas personales, que muchas veces tienen que ver con horarios de trabajo y de transportes hasta los estudios de Barcelona.

Si Javier Alonso decidiera regresar en algún momento, tendría que volver a ganarse su sitio pasando por la eliminatoria de la Silla Azul, la misma prueba que ya superó en su debut. Mientras tanto, su hueco en el concurso lo ha ocupado Moisés Laguardia, uno de los concursantes históricos más queridos del formato, que regresa dos años y medio después de su primera etapa para intentar de nuevo hacerse con el bote.

El riojano vuelve después de haber probado suerte en tres ocasiones en la etapa de Telecinco, mientras que estuvo casi 200 programas hasta el año 2024, ya cuando se emitía en Antena 3.