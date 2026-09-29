En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 28 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alya denuncia a Sadakat por haber intentado poner en peligro la vida de una de sus pacientes. Sadakat no niega lo sucedido, pero culpa a Alya de haber provocado la situación al negarse por completo a abandonar la mansión. Hay que tener en cuenta que la protagonista pudo descubrir el plan gracias a Vurgun, el hombre que cuida a Boran, después de que escuchase la conversación entre Sadakat y la enfermera.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han visto cómo, en comisaría, Sadakat hace todo lo que está en su mano para defenderse, acusando a Alya de haber manipulado a la enfermera. Es por eso que no duda en denunciarla por difamación. A pesar de los esfuerzos, todo quedó en un segundo plano cuando Cihan le muestra el vídeo en el que aparece hablando con la enfermera, trazando el plan contra Alya. De este modo, Cihan aprovecha la ocasión para dejar claro que va a apoyar a Alya, tome la decisión que tome. Algo que hace que Sadakat se sienta profundamente traicionada por su hijo. Todo ello mientras Hasan, el hermano de Sadakat, y Nare tratan de convencer a Alya para que retire la denuncia.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Alya decide visitar a Sadakat en la cárcel para reprocharle que haya hecho cosas que ella misma jamás se ha atrevido a hacer. Es más, le recuerda que siempre ha sido una mujer valiente y con carácter, pero, a diferencia de ella, se guía por su conciencia y por la justicia.

Aun así, Alya le ofrece cambiar su declaración con una condición: Deniz no podrá ver a Boran mientras él continúe inconsciente. Al no quedarle otra opción, Sadakat termina aceptando el acuerdo. Cihan, que escucha la conversación desde la distancia, es testigo de la decisión que ha tomado Alya. Así pues, gracias a este cambio de declaración, Sadakat queda en libertad. Por si fuera poco, el médico de Boran informa a la familia que este necesita un trasplante de riñón. Como es de esperar, Cihan, Nare, Alya, Kaya y Sahin se ofrecen como posibles donantes, pero, tras someterse a las pruebas, Cihan es el único compatible.

Hay que tener en cuenta que el aneurisma cerebral que sufre podría poner en riesgo su vida si se somete a esta intervención, pero él está dispuesto a correr el riesgo por salvar a su hermano. Al descubrir la verdad de la enfermedad de Cihan, Alya le hace saber que también es compatible con Boran y será ella quien done el riñón. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.