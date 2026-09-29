Qué significa realmente el proverbio del Imperio romano: «Roma no paga a traidores»

El español conserva decenas de frases hechas que nacieron hace más de dos mil años, herencia directa del latín y de la cultura clásica romana. Entre ellas hay un proverbio del Imperio romano que se sigue usando cuando alguien traiciona una confianza y termina pagando caro esa decisión: «Roma no paga a traidores».

Obviamente, la expresión no salió de la nada. Se cocinó en pleno campo de batalla, en las guerras que Roma libró contra los pueblos de la península ibérica, y esconde un episodio de sangre, ambición y una respuesta que nadie esperaba. Entender qué pasó realmente exige rebobinar hasta el siglo II antes de Cristo.

Lo que de verdad esconde este proverbio del Imperio romano

Corría el siglo II antes de Cristo y Roma llevaba catorce años empantanada en Hispania, incapaz de someter a los pueblos lusitanos. Al frente de la resistencia estaba Viriato, un antiguo pastor convertido en líder militar que humilló a varias legiones romanas y firmó con Roma un tratado que reconocía la independencia de su pueblo.

Siguiendo esta línea, Viriato no luchaba como un ejército convencional. Aplicaba tácticas de guerrilla, conocía el terreno como nadie y llegó a derrotar a varios cónsules enviados desde Roma con la orden expresa de acabar con él.

Esa resistencia, sostenida durante casi una década y media, convirtió a Roma en un caso incómodo para el Senado: una potencia que dominaba medio Mediterráneo no lograba someter a un solo pastor convertido en general.

El Senado nunca aceptó esa derrota. Encargó al cónsul Quinto Servilio Cepión que rompiera el pacto por cualquier medio, y Cepión eligió el camino más rápido: sobornar a tres hombres del entorno de Viriato (Audax, Ditalco y Minuro) para que lo asesinaran mientras dormía en su propio campamento.

Cumplida la traición, los tres hombres volvieron a Roma a cobrar lo prometido. Según los historiadores Apiano y Diodoro Sículo, el cónsul les dio la espalda y no les entregó ni el pago ni el reconocimiento militar que esperaban por una victoria lograda mediante el engaño. Fue entonces cuando quedó grabada la frase original en latín: «Roma traditoribus non praemiat».

Ahondando en la doble cara de la lealtad en la política de Roma

El episodio deja una lectura incómoda sobre el poder. Roma pidió la traición, se benefició de ella y, cuando llegó el momento de pagarla, prefirió lavar su imagen ante el resto de los pueblos sometidos. Rechazar a los traidores servía para enviar un mensaje a las provincias del Imperio romano: la lealtad se exigía a los súbditos, pero no siempre se premiaba.

En este sentido, los historiadores coinciden en que el gesto tenía un cálculo político detrás. Reconocer públicamente el soborno habría manchado el prestigio militar de Roma, algo que el Senado no estaba dispuesto a permitir tras años de resistencia lusitana. Por eso el desprecio a Audax, Ditalco y Minuro funcionó casi como una puesta en escena.

A su vez, la escena también funciona como un espejo de algo más amplio: cualquier estructura de poder necesita colaboradores para sostenerse, pero rara vez los trata como iguales. Audax, Ditalco y Minuro pensaron que estaban del lado ganador y terminaron descubriendo que ni siquiera ese bando los consideraba parte de él.

La paradoja quedó grabada en la memoria colectiva. Una potencia que ganó buena parte de sus guerras gracias a alianzas, sobornos y traiciones ajenas terminó convirtiendo el repudio a la traición en una de sus frases más repetidas.

Cuando la historia y la leyenda se mezclan

No todos los historiadores sitúan el origen del proverbio en la muerte de Viriato. Existe otra versión, más antigua, que lo atribuye al militar Marco Furio Camilo tras el saqueo de Roma por los galos, hacia el año 390 antes de Cristo.

Según ese relato, Camilo habría prometido castigo a quienes colaboraran con los invasores o abandonaran la ciudad en el peor momento de la crisis.

Ninguna de las dos versiones cuenta con documentos originales que confirmen la frase palabra por palabra.

Y en este marco, lo más probable es que la expresión se fuera puliendo durante siglos, mezclando hechos reales con la necesidad romana de repetir, una y otra vez, que la traición nunca sale gratis, sin importar quién la reciba.

El eco de una traición que llegó hasta el Museo del Prado

La historia de Viriato no se quedó solo en los libros. En 1807, el pintor español José de Madrazo la llevó al lienzo en Roma, donde estudiaba bajo la influencia del neoclasicismo francés. El resultado fue La muerte de Viriato, un cuadro que ingresó a la colección del Museo del Prado en 1819 y que todavía puede visitarse en Madrid.

La escena no muestra al cónsul ni a los traidores. Se centra en el instante en que los seguidores de Viriato descubren su cuerpo, sin heridas de un combate real, solo la marca de un pacto cerrado en la oscuridad.

Hoy la frase aparece en debates políticos, en el fútbol y en discusiones familiares, casi siempre para señalar a alguien que rompió un pacto por conveniencia.

Y claro, nadie cita a Apiano ni a Diodoro Sículo al usarla, pero la lógica sigue siendo la misma que hace dos mil años: quien traiciona pierde algo más que la recompensa prometida.