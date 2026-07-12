Conmoción entre los historiadores: un pergamino del mar Muerto podría ocultar claves de una conspiración judía contra el Imperio romano

El hallazgo de un fragmento inédito de los Manuscritos del mar Muerto y una nueva interpretación del enigmático Pergamino de Cobre reabre el debate sobre el papel que desempeñaron las comunidades judías frente al dominio del Imperio romano.

Algunos especialistas sostienen ahora que estos documentos podrían reflejar la organización de una resistencia armada y la preparación de una gran revuelta contra Roma.

Un nuevo fragmento de los Manuscritos del mar Muerto revela posibles planes de rebelión contra Roma

Un equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel ha recuperado un fragmento de piel de cabra que permaneció durante más de 70 años en una colección privada de Estados Unidos.

Tras ser analizado mediante tecnología de imagen multiespectral, los investigadores lograron identificar caracteres hebreos antiguos que eran imperceptibles a simple vista.

El contenido del manuscrito apunta, según los expertos, a los preparativos de una posible rebelión armada. El texto emplea un lenguaje codificado que recuerda a una especie de clave militar utilizada para transmitir información sensible sin revelar su significado de forma directa.

Entre los pasajes conservados aparecen referencias a campamentos ocultos, el almacenamiento de armas y la llegada de un líder destinado a encabezar la resistencia.

Los investigadores consideran que este fragmento guarda una estrecha relación con el conocido «Manuscrito de la Guerra», uno de los documentos más relevantes hallados en Qumrán, ya que ambos comparten terminología y estrategia narrativa.

El propio soporte del manuscrito también aporta información valiosa. En lugar de utilizar papiro importado, los escribas recurrieron a piel de cabra local tratada mediante técnicas de secado, según informa Red Historia.

Para los arqueólogos, este detalle podría indicar que el documento fue elaborado con rapidez y en condiciones precarias, posiblemente para evitar ser descubierto por las autoridades romanas.

El Pergamino de Cobre podría esconder las claves de una conspiración contra el Imperio romano

La reinterpretación del famoso Pergamino de Cobre, descubierto en 1952, también está modificando la visión tradicional de este singular documento.

Hasta ahora se había considerado una especie de mapa del tesoro que señalaba distintos escondites con riquezas. Sin embargo, el arqueólogo Shimon Gibson plantea una hipótesis diferente: el texto podría ser, en realidad, un registro relacionado con una conspiración organizada durante la revuelta judía contra Roma.

Según esta interpretación, el pergamino recogería contribuciones, bienes y recursos que los rebeldes pretendían proteger antes de que cayeran en manos del ejército romano.

El documento está redactado de forma deliberadamente confusa y, en sus últimas líneas, hace referencia a otro escrito conservado en un lugar denominado Kohlit, donde supuestamente se encontraría la clave necesaria para interpretar correctamente toda la información.

Precisamente ese carácter enigmático refuerza, según Gibson, la posibilidad de que el objetivo del documento no fuera señalar un tesoro, sino ocultar datos estratégicos que solo determinadas personas pudieran comprender.

Qumrán, mucho más que una comunidad religiosa: las nuevas hipótesis sobre la resistencia judía

Las nuevas investigaciones también cuestionan la imagen tradicional de los habitantes de Qumrán como una comunidad exclusivamente religiosa y apartada de los conflictos de su tiempo.

Algunos especialistas consideran que los esenios pudieron desempeñar un papel mucho más activo del que se pensaba hasta ahora, participando en redes de intercambio de información con otros grupos de Judea en un contexto marcado por la tensión con el poder romano.

Aunque esta interpretación sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, los nuevos hallazgos apuntan a un escenario en el que la dimensión religiosa y la política estuvieron estrechamente vinculadas durante los años previos a las grandes revueltas judías.

La lucha por proteger los Manuscritos del mar Muerto frente al expolio y el cambio climático

Mientras continúan las investigaciones, los arqueólogos libran otra batalla para preservar este patrimonio único.

Las alteraciones provocadas por el cambio climático están aumentando la humedad en algunas cuevas del desierto de Judea, lo que podría poner en peligro otros manuscritos que aún permanecen ocultos.

Al mismo tiempo, los saqueadores utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas, como drones con cámaras térmicas, para localizar cavidades antes de que puedan ser examinadas por los equipos científicos.

La recuperación de este último fragmento, donado de forma anónima tras haber permanecido durante décadas fuera de los circuitos oficiales, pone de relieve la importancia de recuperar y conservar estos documentos.