Así es la vida de Marián Aguilera: de ‘Los Hombres de Paco’ a Estados Unidos

La industria televisiva nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos talentos interpretativos que han marcado al público de una manera o de otra. Si hablamos de rostros que fueron muy populares en la pequeña pantalla, pero que han desaparecido del foco mediático, nombres como el de Marián Aguilera no pueden faltar en nuestra lista. La actriz, de 49 años, se dio a conocer por su participación en importantes producciones audiovisuales. Al salir de clase y Los hombres de Paco han sido dos de sus grandes joyas maestras. Pues, ambas producciones españolas gozaron de un éxito arrollador en televisión.

Si hablamos de Los hombres de Paco, la actriz dio vida en pantalla a Silvia, una forense de la comisaría de San Antonio. Su personaje no dejó indiferentes a los seguidores de la serie y estuvo presente hasta la temporada 9. Desde entonces, su presencia pública cambió considerablemente. En televisión, la audiencia la pudo ver en Homicidios. En el cine, en largometrajes como Faraday, Trezze, If She Screams y Golpe maestro. Todo ello sumado a su colaboración en numerosos cortometrajes. Pero, ¿qué ha sido de ella? Realizamos un repaso de lo que se sabe.

La actriz Marián Aguilera comienza una nueva vida en Estados Unidos

Pero, en un momento determinado, Marián Aguilera apostó por hacer las maletas y vivir nuevas experiencias laborales. Actualmente, y por lo que se ha podido saber, la actriz no vive en España. La catalana ha comenzado una nueva vida en Los Ángeles y, desde entonces, ha forjado su carrera profesional al otro lado del charco.

Según se ha podido saber, ha formado parte de importantes obras teatrales. En su currículum figuran títulos como Mucho ruido y pocas nueces, Tartufo, La vida es sueño y La gaviota. Asimismo, aunque mantiene un perfil más privado y alejado de la vida pública, continúa trabajando en producciones audiovisuales. Por otro lado, en lo personal, solo se conocen algunos detalles de la vida de la actriz.

Marián Aguilera intenta mantener su vida personal lo más alejada del foco mediático. Por ello, no es posible saber mucho al respecto. Además, en sus redes sociales comparte contenido relacionado con su profesión. Una vida muy discreta en la que, según ha publicado El Periodico.com, se casó en 2022 con el mezclador de sonido Daniel Molina. Al parecer, la pareja se conoció en Al salir de clase, uno de los primeros éxitos profesionales de la artista.