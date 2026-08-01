Sale a la luz cuánto cobra un concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ por semana

Mediaset España se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los grupos de comunicación que más apuesta por los realities televisivos. Si hablamos de éxitos anuales, Gran Hermano DÚO no puede faltar en nuestra lista. Y es que el programa de convivencia siempre se consagra como una apuesta segura debido a que todo el mundo quiere ver cómo diversas celebridades pasan sus días en un mismo hogar. Una travesía que nunca deja indiferente a nadie, pues los conflictos poco tardan en surgir. Por lo tanto, convivir durante 3 meses con personas con caracteres opuestos no suele ser nada fácil.

Por ello, muchas veces es necesario ofrecer un buen caché para participar en este tipo de formatos. Una situación que también sucede con Supervivientes, el cual es mucho más extremo y agotador en todos los sentidos. Eso sí, recordemos que el caché de un participante difiere del de sus compañeros dependiendo de su popularidad. Si es una gran celebridad, como pasó en su momento con Isabel Pantoja, las cifras semanales se pueden disparar por todo lo alto. Pero, si es alguien no tan conocido, la cosa cambia notablemente.

Mario Jefferson revela que era el que menos cobraba en ‘Gran Hermano DÚO’ 2026

Si hablamos de justicia, no lo es. Puesto que todos los participantes están experimentando la misma aventura televisiva, pero el mundo de la televisión es muy amplio. Una situación que ha abordado, recientemente, Mario Jefferson en el podcast de Te va a picar. Y es que, en el formato, le han preguntado al joven cuánto cobraba cada semana en Gran Hermano DÚO.

Mario Jefferson participó en la edición de este 2026 de GH, por lo que su experiencia es reciente. Pero, lejos de quedarse callado y omitir la pregunta, se ha sincerado. Una muestra de valentía con la que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, además, ha dejado claro que él era de los que menos cobraban. «Te lo voy a dar, sí», dijo. «3.000 euros», indicó.

«Te diré que era el que menos cobraba. Pero, si yo decía que no iban a coger a otra persona», ha confesado. La presentadora le ha comentado que, desde su punto de vista, le parecía muy poco para venir de uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva española. Ante ello, Mario Jefferson estuvo de acuerdo con ella. «Es bajito, es muy bajito, pero porque había otros más grandes que se habían llevado todo el caché», indicó.

Recordemos que, en la edición de este año, participaron figuras como Carlos Lozano, Belén Rodríguez, Carmen Borego, Anita Williams y Manuel González, entre otros. «No se pudo ni rascar. Y claro, era Navidad. Tampoco sabía qué iba a hacer en enero», confesó. Unas palabras con las que, sin duda, no ha dejado indiferente.