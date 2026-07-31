La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 30 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 876 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han visto cómo Cristóbal se muestra profundamente a favor de que las cocineras fastidien a Julio con la verdura. Todo ello mientras Martina se marcha a hurtadillas tras una noche de pasión con Adriano. Julieta confiesa a Manuel que sintió muchos celos al enterarse del nombre que María Fernández había escogido para su hija, mientras que Pía cuenta a Ricardo la reacción de Leocadia al descubrirlo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo la desaparición de Ángela consigue alarmar a todos, mientras que Manuel asegura que no notó nada raro en la joven cuando volvía de la cena. Leocadia se enfrenta a Lorenzo, creyendo que la ha secuestrado, pero él la convence de que no es así. Curro regresa del cuartel sin noticias, mientras que Ciro abronca a Julieta por salir a cenar sin consultarle. Ella deja claro que ahora lo prioritario es encontrar a Ángela. El muchacho se enfrenta a Manuel exigiendo cobrar por el manual, mientras que María Fernández pide a Samuel que sea él quien bautice a Jana. Carlo se incomoda ante la idea, tratando de postergar el bautizo.

¿Qué sucede en el capítulo 877 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 31 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Ciro continúa insistiendo en cobrar por el manual, pero Manuel se niega a dar su brazo a torcer. El heredero del marquesado y Julieta unen fuerzas contra él, mientras que Carlo comunica a María Fernández que no quiere que Samuel bautice a Janita y se inventa que un familiar suyo lo hará.

Las cocineras, con la complicidad de Cristóbal, continúan colándole verdura a Julio, pero él acaba descubriéndolo. Leocadia y Curro comparten su desesperación: él acusa a Lorenzo, pero el Capitán de la Mata lo niega. Máximo hace todo lo que está en su mano para convencer a Leocadia de que su preocupación por Ángela es genuina.

Las desavenencias entre Manuel y Ciro aumentan considerablemente. Cuando Julieta trata de intervenir, Ciro la manda callar. Cristóbal trata de convencer a María Fernández de aprovechar el bautizo para casarse con Carlo; sin embargo, ella continúa esquivando el tema. Petra confiesa a Martina que vio su beso con Adriano. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.