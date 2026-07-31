Carlos Alcaraz acelera su recuperación: vuelve a entrenar en el exterior por primera vez desde su lesión

Carlos Alcaraz ya está trabajando a fondo para volver a competir tras su lesión de muñeca derecha, que le ha mantenido fuera del circuito desde el 14 de abril. El murciano ya mostró su nuevo look y un vídeo jugando en pista dura. Después de probarse en interior, este viernes ha realizado su primer entrenamiento al aire libre en en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, dando inicio a la preparación de la gira estadounidense.

La recuperación cada vez está más cerca de completarse al 100%. El tenista ha mostrado una buena intensidad durante la parte visible de la sesión, sin miedo para soltar el brazo. Se espera que su regreso sea en el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto.

Alcaraz tiene un reto muy complicado después de más de tres meses de baja, aunque parece que los dolores han ido desapareciendo y podrá mostrar su mejor versión. Sin embargo, necesitará adaptarse al ritmo de competición, que es la parte menos entrenable hasta llegar a los Grand Slams.

El murciano no ha perdido el tiempo y ha trabajado a todos los niveles posibles, incluso en la estética. El tenista ya está mostrando sus nuevas trenzas que han incendiado las redes sociales, aunque podría sorprender con otro cambio antes de su regreso, aunque se trata de un estilo que podría resultarle cómodo para jugar.

Alexander Zverev es el primer objetivo

La primera pelea de Alcaraz no será por el número uno. Antes de volver a superar a Jannik Sinner, deberá alcanzar al alemán en el ranking ATP. La diferencia de puntos entre ambos es de 320. El de El Palmar buscará una vuelta por todo lo alto, aunque tendrá que tener cuidado si no quiere sufrir alguna recaída. Por el momento, las sesiones siguen avanzando y la intensidad empieza a ser acorde al ritmo de competición.