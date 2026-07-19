¡Sorpresa en la final del Mundial! Alcaraz e Iniesta presentan la Copa en el terreno de juego antes de la final

Antes de que el balón echara a rodar y las miradas fueran a los futbolistas, el protocolo de la final copó la vista. Sobre el terreno de juego salió la Copa del Mundo, encerrada en una caja de Louis Vuitton que emulaba el edificio de la marca en la ciudad de Nueva York. Lo portaron dos personalidades del deporte español, Andrés Iniesta y Carlos Alcaraz.

El autor del gol más celebrado en España y el tenista que fue el número uno del mundo más joven de la historia. Desprecintaron la Copa del Mundo junto a Kempes, ex jugador argentino, y la modelo Jung Ho-yeon. Antes de ello, Jennifer Hudson entonó el himno de Estados Unidos y actuaron Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes han entonado el himno de la FIFA.

La FIFA apostó por una ceremonia de clausura de enorme dimensión para despedir los 39 días de competición, mezclando música, cultura estadounidense y un despliegue visual que convirtió el terreno de juego en un gigantesco escenario. Miles de voluntarios y decenas de bailarines invadieron el césped con una espectacular puesta en escena de tambores, bombos y mosaicos que repasó el recorrido del torneo y elevó aún más la expectación antes del partido más importante del planeta.

La Casa Real apoya a España

La Casa Real ya está en el MetLife para apoyar a España en la final del Mundial que disputará contra Argentina. La Familia Real compareció al completo en las tripas del estadio antes de que rodara el balón. Compartirán tribuna presidencial junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El Rey Felipe fue el primero en tomar la palabra. «Siento nervios, pero mucha confianza. Este equipo nos vuelve a enamorar como lo hicieron en 2010. Va a ser una final espectacular entre dos países hermanados que son grandes naciones. Será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado», expresó el monarca.

La Reina Letizia recogió el relevo. «Estamos emocionados de cómo está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está nuestra selección… Solo queda ganar y que todos juntos, como he leído en un gran editorial, podamos reconocernos en una misma alegría», dijo la Reina. También se pronunció la Princesa Leonor. «Estamos muy contentos de estar aquí los cuatro juntos». Y la Infanta Sofía. «Con mucha ilusión y ojalá ganemos».