Estados Unidos se despide del Mundial con un espectáculo descomunal antes de la final entre España y Argentina

Antes de que el balón echara a rodar en la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el MetLife Stadium vivió un espectáculo a la altura del acontecimiento. La FIFA apostó por una ceremonia de clausura de enorme dimensión para despedir los 39 días de competición, mezclando música, cultura estadounidense y un despliegue visual que convirtió el terreno de juego en un gigantesco escenario. Miles de voluntarios y decenas de bailarines invadieron el césped con una espectacular puesta en escena de tambores, bombos y mosaicos que repasó el recorrido del torneo y elevó aún más la expectación antes del partido más importante del planeta.

El encargado de abrir el espectáculo fue IShowSpeed. El popular streamer estadounidense apareció entre réplicas de algunos de los grandes iconos de Nueva York, como el Empire State Building y la Estatua de la Libertad, para interpretar su tema Champions acompañado por una intensa coreografía de breakdance que levantó al estadio de sus asientos.

Después tomó el relevo Post Malone, fiel a su inconfundible estética vaquera, interpretando varios de sus mayores éxitos antes de alcanzar el momento culminante de su actuación con la aparición de Swae Lee para cantar juntos Sunflower. La actuación terminó envuelta en una espectacular exhibición de fuegos artificiales que iluminó el cielo del MetLife.

El broche a la ceremonia llegó con uno de los momentos más solemnes de la noche. La multipremiada Jennifer Hudson fue la encargada de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos en un estadio completamente en silencio, poniendo el punto final a una ceremonia diseñada para convertir la final del Mundial en un espectáculo global. Con las luces apagándose, el césped ya despejado y más de 80.000 aficionados pendientes del centro del campo, el escenario quedó listo para que España y Argentina lucharan por escribir una nueva página en la historia del fútbol.