Samu Castillejo carga contra el Gobierno tras la invasión migratoria en Ceuta: «Iros a tomar por culo»

La avalancha migratoria ha colapsado por completo la ciudad autónoma de España. Teniendo en cuenta la última actualización del Gobierno de Ceuta, cerca de 60.000 inmigrantes ilegales han asaltado la frontera. Mediante un comunicado para su cuenta de Instagram, el futbolista Samu Castillejo señala la injusticia que supone este sistema.

El extremo explica un caso personal para reflejar lo que entiende como una doble vara de medir en cuanto a las cuestiones de regularización: «Después va un español con muchos años cotizados y millones de euros aportados al sistema e intenta ponerle una vacuna a su hijo, nacido en Italia, que todavía no tiene DNI español, y le ponen un sinfín de trabas porque aún no figura como español en el sistema».

Samu Castillejo refleja que la conclusión más sencilla es que la inmigración ilegal termina siendo lo más rápido y viable, ya que en casos donde se buscan dar todos los pasos necesarios aparecen muchos impedimentos: «O intenta regularizar la situación de una persona que ha huido de su país, que quiere trabajar y sacar adelante a su familia, y se encuentra con una interminable lista de requisitos y obstáculos administrativos».

El malagueño concluye su comunicado con una frase muy clara y directa para el Gobierno de Pedro Sánchez: «Anda e iros a tomar por culo». La avalancha migratoria de Ceuta ha supuesto la entrada de personas que superan más del 70% de su población. Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo prohíbe las llamadas devoluciones en caliente de los extranjeros que llegan a nado.

Los peligros de está dinámica

Se han recuperado 41 cadaveres de los inmigrantes que trataron de llegar a la ciudad este jueves, y las cifras de fallecidos siguen creciendo. Sin embargo, la entrada masiva de personas sin rechazo directo invita a miles de jóvenes a jugarse la vida. Además, los ceutís han tenido que enfrentarse a una noche repleta de inseguridad, con asaltos a dos colegios, cientos de coches forzados y decenas de intentos de okupación.