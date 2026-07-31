Dónde ver el partido amistoso gratis y en directo del Barcelona – Birmingham por televisión y online hoy

El Barcelona jugará su segundo amistoso de la pretemporada ante el Birmingham. Después de golear al Europa (4-1), el conjunto de Hansi Flick viaja a Reino Unido para jugar contra el conjunto inglés en el St. Andrew’s Stadium. Un duelo para carburar más la máquina con la llegada de los internacionales tras el Mundial, después de varias semanas de entrenamientos en la ciudad deportiva.

Al igual que hizo en el primer partido, se espera que Flick siga tirando de jugadores de La Masía y sumar los titulares para coger ritmo de competición. Un trabajo mientras que se siguen cerrando fichajes con Joan Laporta a la cabeza, quien ya está en su domicilio tras estar ingresado por una arritmia que le ha impedido acompañar al Barcelona.

Horario Barcelona vs Birmingham: cuándo es el partido de entrenamiento

El Barcelona jugará fuera de casa ante el Birmingham City correspondiente al segundo partido de pretemporada este viernes 31 de julio a partir de las 20:45 horas (hora peninsular española). Un partido en el que varios jugadores buscarán su oportunidad de lanzar un mensaje a Flick para tener un rol importante en el primer equipo la próxima temporada.

A qué hora es y dónde ver el partido Barcelona – Birmingham hoy

Este Birmingham – FC Barcelona será retransmitido con suscripción en los canales oficiales del club. Pero los socios podrán verlo a través del canal Barça Play entre las ventajas del servicio. También podrán seguirlo todos los aficionados culés en el canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios y usuarias suscritos como YouTube Pack Premium Members.

Sin embargo, aquellos que estén en Reino Unido no podrán ver la retransmisión del partido por motivos de derechos audiovisuales. El enfrentamiento también podrá seguirse en todo el mundo a través de OKDIARIO, donde contaremos el mejor minuto a minuto con todo lo que ocurra en el St. Andrew’s Stadium.