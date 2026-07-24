El Barcelona se impone al Europa por 4-1 en su primer partido de pretemporada a puerta cerrada

El FC Barcelona ha disputado a puerta cerrada su primer partido amistoso de la pretemporada, en el que ha derrotado por 4-1 al Europa (equipo de Primera RFEF) en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Hansi Flick ha tenido que optar por un once repleto de canteranos y de futbolistas que apuntan a salir en las próximas semanas ante la ausencia de los internacionales que jugaron el Mundial y de lesionados como Frenkie de Jong. Pese a que no han trascendido toda la información del encuentro, el segundo tanto culé ha sido obra del egipcio Hamza Abdelkarim.

El delantero centro ha sido uno de los nombres presentes en el primer once culé en esta pretemporada. Cedido en el Juvenil A desde el pasado mercado invernal, el Barça ejecutó la opción de compra que mantenía sobre el entonces jugador del Al Ahly. Abdelkarim ha lucido el ‘9’ en el amistoso ante el Europa, un dorsal que ha quedado libre tras la salida de Robert Lewandowski. Se espera que el ariete egipcio, que ha participado con su selección en el Mundial, sea una de las piezas clave del filial en su intento de regresar a Primera RFEF.

Y es que varios futbolistas del Barça Atlétic han partido como titulares en el estreno blaugrana en pretemporada. El primer once de Flick ha contado con Szczesny en portería, que ha sido sustituido por Ter Stegen al descanso. La línea defensiva sí ha tenido una presencia más nutrida de futbolistas senior, con Jofre Torrens acompañando a Héctor Fort -que podría salir cedido de nuevo tras jugar en el Elche la pasada temporada-, Christensen y Gerard Martín. La medular y la delantera sí han estado formadas, casi de manera íntegra, por futbolistas de La Masía. Bardghji ha sido el único miembro de la primera plantilla, junto a los canteranos Guille Fernández, Brian Fariñas, Diarra, Hamza Abdelkarim y Kluivert.

Karim Adeyemi completes his first training with Barça 🏃‍♂️🏋️ pic.twitter.com/p5p1Qcy4eB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2026

En la segunda mitad, además del citado Ter Stegen, han participado Marc Bernal y Marc Casadó por parte del primer equipo. También lo han hecho Álex González, Toni Fernández, Marqués, Orian Goren y Xavi Espart; recién coronado como campeón y MVP de la Eurocopa sub-19 con la selección española. Desde la grada de Sant Joan Despí ha presenciado el partido Karim Adeyemi. Pese a que se rumoreaba que el reciente fichaje blaugrana estaría en el banquillo junto a sus compañeros, finalmente no ha entrado en los planes de Flick. La próxima cita de pretemporada del FC Barcelona será dentro de una semana, cuando se mida al Birmingham (31 de julio) en su segundo test de preparación.