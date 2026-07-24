Otra lesión de larga duración antes de empezar: De Jong se une al club de Ter Stegen, Christensen o Araujo

Otro varapalo enorme para el Barcelona, otra vez una lesión de larga duración, otra vez un jugador importante, sea por uno u otro motivo. Frenkie de Jong sufre una rotura en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y estará de baja más de tres meses, toda la pretemporada y gran parte del arranque de competición. El cabreo en Can Barça es morrocotudo con Holanda y Ronald Koeman y recuerda a casos como los de Marc-André Ter Stegen, Andreas Christensen y Ronald Araujo.

No queda claro el tiempo de baja final de De Jong, aunque previsiblemente éste sea superior a cuatro meses, el tiempo estipulado y hábil para que el Barcelona pueda darle la baja temporal por lesión de larga duración, una maniobra que conocen muy bien en el Camp Nou ya que, en los últimos años, se ha repetido varias veces. Los casos de Ter Stegen, Christensen y Araujo son similares, jugadores que se lesionaron durante el verano y que estuvieron largo tiempo de baja tras ello.

«Me resulta difícil ver cómo algunas personas cuestionan mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas», dice De Jong en una carta abierta en la que relata todo lo sucedido en torno a su lesión con la selección holandesa: «Durante el Mundial me lesioné la rodilla. Los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando. El único inconveniente era tener que jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido ayudar al equipo».

De Jong lanza una pulla a los médicos de la selección holandesa por la gestión, aunque descarta una operación: «Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, por el momento no es necesaria una operación y ahora estoy completamente centrado en mi recuperación».

En los últimos años el Barcelona ha tenido muy mala suerte con este tipo de situaciones en los meses previos al inicio de una nueva temporada. El primero de todos fue Ronald Araujo, que durante la Copa América 2024 sufrió una rotura en el tendón isquiotibial del muslo derecho y estuvo largo tiempo de baja. Esta pasada temporada fueron Ter Stegen en verano y Christensen a las puertas de 2026, dos contratiempos médicos a los que el Barça se pudo agarrar económicamente.

Los problemas financieros del Barça y su recurrente aislamiento con la regla 1:1 impedía al club moverse con libertad con inscripciones y salarios, situación que alivió en varios momentos estas lesiones y la consiguiente baja temporal de los futbolistas, aprovechando su salario.

El caso de De Jong es posiblemente el más duro deportivamente de los mencionados. Si bien es cierto que Araujo era importante, su espacio quedó subsanado con facilidad. Con el neerlandés, que venía siendo una pieza irremplazable para Hansi Flick, será difícil de reemplazar pese a que el centro de campo cuenta con perfiles para la esperanza, previsiblemente, Marc Bernal.