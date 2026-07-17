Cabreo en Barcelona con Koeman por la gestión de la lesión de De Jong con Holanda

La situación de Frenkie de Jong es bastante preocupante. En el Barcelona están muy cabreados con Koeman por cómo ha gestionado la lesión del centrocampista durante el Mundial con Holanda. Tras ser examinado por los médicos del Barcelona, determinaron que la lesión podría ser mayor de lo esperado. El estado de su rodilla derecha era muy inestable e incluso podría tener afectado el ligamento, algo que desde la selección neerlandesa habrían ocultado al club catalán.

No obstante, habrá que esperar unos días a que le hagan más pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión, puesto que la hemorragia interna impide que le puedan hacer una resonancia. Lo cierto es que el jugador tenía libre hasta el 20 de julio, pero decidió adelantar su regreso para que los médicos del Barça pudieran examinar su rodilla.

Al ver que la lesión era mayor de lo que les habían transmitido los servicios médicos de Holanda, en el Barcelona se sintieron engañados. Porque en el club sabían que De Jong había jugado infiltrado contra Túnez y Marruecos, pero desde la Oranje nunca les dijeron que la lesión era de tanta gravedad.

Es más, en Can Barça creen que jugó lesionado el último partido frente a Marruecos, donde Holanda quedó eliminada del Mundial tras caer por penaltis. Frenkie habría jugado 110 minutos lesionado hasta que fue sustituido en la prórroga por Marten de Roon, lo cual habría agravado aún más su lesión. Según recoge el diario AS, el Barcelona es bastante pesimista con la lesión de su jugador en la rodilla derecha.

A la espera de que le hagan más pruebas, De Jong podría pasar por quirófano para operarse de la rodilla derecha. En ese caso, el centrocampista estaría de cuatro a seis meses de baja. Es decir, Hansi Flick perdería a uno de sus pilares para la primera mitad de temporada. Es por eso que en el Barcelona existe cierto malestar con Koeman y los médicos de la Oranje, al considerar que les han ocultado la gravedad de la lesión y que han forzado al jugador más de la cuenta. El cabreo también es con el futbolista por no haber parado a tiempo.