Expediente De Jong en el Barcelona

Expediente Frenkie De Jong en el Barcelona. Todo lo que rodea al centrocampista holandés en los últimos meses es un misterio. No viajó a Vitoria a jugar con el equipo y este sábado no se ha entrenado junto a sus compañeros en la previa del duelo contra el Real Betis. No hay parte médico y no se tiene constancia de que esté lesionado, ya que el viernes se ejercitó con normalidad. Desde que volvió de su lesión no ha sido titular en ningún partido y no ha llegado a jugar más de 30 minutos con continuidad. Su salida del Barça no está descartada.

«Mañana veremos un equipo distinto al de Vitoria. Frenkie está fuera para mañana, no se encuentra bien y está decidido. Con Rashford tenemos que esperar, pero es una posibilidad que esté con nosotros», dijo Hansi Flick en rueda de prensa sobre el holandés.

La realidad es que Hansi Flick no explicó mucho sobre la situación de De Jong. Por lo tanto, el misterio y la incógnita crecen. No viajó a Vitoria y tampoco estará ante el Betis en el último partido de la temporada en el Camp Nou. Entre tanto, el viernes entrenó sin problemas. El club no ha informado de su lesión y tampoco Flick se refirió a unos problemas físicos. Todo es muy extraño.

No hay lesión de De Jong

Ese «no se encuentra bien» de Hansi Flick suena a excusa y la sensación es que Frenkie De Jong prioriza el Mundial con su selección, que comienza en menos de un mes. Pero también es cierto que en el tramo final de curso, desde que volvió de su última lesión a primeros de abril, su papel en el equipo ha sido casi testimonial. No ha vuelto a ser titular en el equipo y en ninguno de los partidos ha llegado a jugar más de media hora.

No debe estar contento De Jong y ahora lo demuestra con unas ausencias que son una incógnita en el Barcelona. Molestias o borrada para el Mundial. Sin parte médico oficial ni explicaciones oficiales por parte del club, todo hace indicar que es lo segundo.