Flick sobre la marcha de Lewandowski: «Es un referente para los jóvenes»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la penúltima jornada de la Liga y del último partido del Barcelona en el Camp Nou en este curso. El equipo blaugrana se mide al Real Betis este domingo en un duelo que tendrá la despedida de Robert Lewandowski.

«¿El pleno de victorias en el Camp Nou? Siempre se necesitan objetivos, ganar todos los partidos en casa es lo que queremos. Jugamos contra un gran equipo, muy estable en los últimos años, tienen grandes jugadores. No será fácil, no lo fue la temporada pasada», comenzó señalando el entrenador alemán en rueda de prensa.

Sobre la despedida de Lewandowski: «Hablamos con él, se ha despedido del equipo. Ha sido una gran etapa para él en Barcelona. He trabajado cuatro años con Robert, hemos ganado nueve títulos, y ha sido un privilegio. Es un profesional, siempre da lo mejor para estar al máximo nivel, es un gran referente para los jóvenes. Ahora podremos reestructurar el equipo».

«Mañana Lewandowski será titular. ¿Qué pasará la temporada que viene? No lo sé, estamos en el mercado», añadió sobre el polaco y su posible sustituto.

Más sobre Lewandowski: «No será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada. Lo he dicho, es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos, pero así es la vida. Tenemos que renovar la estructura. Ha sido un gran referente para los jóvenes, verlo trabajar tan duro, en los malos momentos siempre ha estado».

«¿Una temporada más de Lewandowski? La decisión está tomada. Se irá y es así, lo tenemos que respetar», comentó Hansi Flick sobre la salida de su delantero.

«No lo creo, pero en el fútbol todo es posible. Aun así, no lo creo», dijo Hansi Flick tras ser preguntado sobre si habrá más despedidas en el equipo a final de curso.

Flick analiza su once contra el Betis

«Mañana veremos un equipo distinto al de Vitoria. Frenkie está fuera para mañana, no se encuentra bien y está decidido. Con tenemos que esperar, pero es una posibilidad que esté con nosotros», comentó sobre el posible once ante el Betis.

Sobre Christensen: «El plan es darle minutos mañana, lo queríamos hacer en Vitoria, pero cambiamos de idea, así que espero darle minutos».

«No hemos conseguido llegar al máximo nivel en la Champions League, tenemos que jugar mejor y marcar más goles que los rivales. La Champions es un gran objetivo; sabemos que muy difícil, pero no imposible», comentó el entrenador blaugrana.

«No miro estos premios (Zamora). Tek se merecía jugar y lo hizo contra el Alavés, pero mañana lo hará Joan Garcia», comentó sobre la alineación titular.