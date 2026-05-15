El Barcelona subasta camisetas usadas de los jugadores: la de Lamine Yamal supera ya los 16.000 euros

El Barcelona quiere dar una segunda vida a aquellas camisetas que ha usado esta temporada. A falta de dos partidos para que termine la temporada, con la Liga y Supercopa ya celebradas, el club azulgrana ha lanzado una nueva iniciativa solidaria para ayudar a los proyectos para la inclusión en el deporte. Una subasta de la edición especial que usó en Champions y que ya ronda precios de locura.

A diferencia de otra palanca a la que recurrió el mes pasado, esta vez el Barcelona ha querido hacer un bonito detalle. Abrió una puja de las camisetas usadas de toda la plantilla con las que jugaron en octavos ante el Newcastle, todas firmadas. Una elástica con tipografía especial creada por la artista Anna Vives para visibilizar el Día Internacional del Síndrome de Down del pasado 21 de marzo. Un partido que vencieron los de Hansi Flick por 7-2 y les dio el billete a los cuartos de Champions que más tarde perderían ante el Atlético.

Una puja del Barcelona no accesible para todos los bolsillos

La subasta apenas lleva unas horas en activo, y ya ronda precios de absoluta locura. La de Lamine Yamal es la más cara, con un precio que supera ya los 16.000 euros. Le siguen de cerca otras como las de Pedri, con 7.700 euros; Raphinha, con 3.700 euros; Fermín, con 3.400 euros; o Lewandowski, con 2.800 euros. Incluso sorprende la camiseta del Barcelona que más barata se está pujando, la del canterano Xavi Espart, que apenas jugó 24 minutos aquel partido y tiene una puja de 1.000 euros.

En la compra, el Barcelona asegura que son camisetas 100% auténticas, la versión player (premium) y que incluye un certificado de autenticidad. También detallan que, al haberse usado, pueden mostrar signos de uso como roturas, manchas de barro y césped. Todo talla única, ya que son de los propios futbolistas.

En la presente temporada se han hecho más subastas, con la clásica primera equipación donde se cerraron ventas como 9.218 euros por una de Pedri o 8.614 por otra de Lamine Yamal. Aunque se trata de la elástica de una competición que no han ganado, los fanáticos del Barcelona se pelean por tener una camiseta que en el futuro puede tener más valor.