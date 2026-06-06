AEMET prevé un día soleado con nubes bajas y cambio de viento en Castilla y León

El tiempo en Castilla y León este 6 de junio de 2026 se caracteriza por un cielo mayormente poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en el nordeste y nubosidad de evolución en el Sistema Central. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que el viento, que soplará del oeste, cambiará a noreste y norte hacia el final de la tarde, con rachas suaves y momentos de moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 6 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en León

La jornada en León se despereza lentamente bajo un cielo mayormente despejado que irá ganando protagonismo a medida que avance el día. A primera hora, el termómetro marcará unos agradables 13 grados, mientras el viento soplará suave del sureste a 10 km/h, creando una sensación agradable que invitará a disfrutar del aire libre. No se prevén lluvias, por lo que podemos respirar tranquilos, aunque la humedad se mantendrá algo elevada, haciéndonos sentir un ambiente ligeramente cargado.

Ya por la tarde, el calor irá en aumento, alcanzando una máxima de 25 grados, ideal para paseos y actividades al sol, que se retirará tras un bello ocaso a las 21:56. La brisa se mantendrá moderada, aunque sin llegar a ser intensa, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades. Con el día transcurriendo sin sobresaltos, queda claro que la naturaleza se ha alineado para ofrecernos una jornada espléndida en esta ciudad.

Zamora: cielo encapotado y viento fuerte

Las calles de Zamora despiertan bajo un cielo encapotado, presagiando un día inestable que promete alterar la rutina habitual. El viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente fresco mientras las nubes amenazan con liberar su carga. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 29 °C, aunque la sensación térmica podría marcar una diferencia notable.

Sin embargo, conforme se acerque la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Las ráfagas del viento superarán los 30 km/h y la humedad alcanzará niveles elevados, lo que podría hacer que el aire se sienta aún más pesado. Con unas expectativas de lluvia en cualquier momento, es prudente llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que las temperaturas descenderán a la noche.

En la ciudad de Salamanca, ambiente agradable con nubes pasajeras

El día amanece en Salamanca con una temperatura mínima de 11°C y un cielo que lucirá despejado. A medida que avanzan las horas, la temperatura irá alcanzando los 24°C por la mañana, mientras que la humedad se mantendrá en un rango cómodo del 25%. La sensación térmica será similar a la real, ofreciendo un día agradable y fresco.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta un máximo de 28°C, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Aunque no se esperan lluvias, es importante mencionar que habrá rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, lo que dará un matiz dinámico a la jornada. Con más de 15 horas de luz, es una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre antes de la puesta del sol a las 21:51.

Valladolid: cielos despejados y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos poco nubosos tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 28 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para disfrutar del día. Aunque el viento soplará suavemente, no se esperan lluvias en el horizonte, lo que brinda una sensación de tranquilidad.

Es un buen momento para salir a pasear, ya sea por el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza. Un ambiente agradable para las actividades cotidianas, perfecto para aprovechar al máximo el día sin mayores preocupaciones.

Cielo despejado y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una frescura agradable, perfecta para empezar el día. Las temperaturas rondarán los 10 grados, creando un ambiente ideal para un paseo matutino.

A medida que avance la jornada, el tiempo seguirá siendo soleado, alcanzando máximas de hasta 26 grados. Se recomienda llevar una chaqueta ligera por la mañana, pero será buena idea disfrutar del sol en el transcurso de la tarde, así que no olvides tus gafas de sol.

Palencia: cielo despejado con nubes al caer la noche

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, con mínimas que rondarán los 11°C. A medida que avance la mañana, el mercurio comenzará a elevarse, alcanzando una máxima de hasta 28°C por la tarde, momento en el que se espera un aumento en la sensación térmica.

No obstante, es recomendable estar atento a posibles ráfagas de viento que pueden alcanzar los 8 km/h en la tarde y aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable tener a mano un paraguas, ya que el cielo podría nublarse al caer la noche.

Ambiente fresco y cielos despejados en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar del aire libre. Las temperaturas comienzan alrededor de los 13°C, proporcionando una sensación térmica agradable para quienes inician su jornada. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una temperatura máxima de 11°C por la tarde.

Con un viento suave del norte, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. Al caer la noche, la temperatura descenderá, invitando a acogerse en casa o disfrutar de una buena cena al aire libre, bajo un cielo despejado.

Segovia: cielo claro y sol radiante

Las primeras horas traen un cielo claro, ideal para disfrutar del comienzo del día, con temperaturas frescas alrededor de 13°C. A medida que avanza la mañana, el sol lucirá con fuerza y la temperatura irá elevándose hasta alcanzar los 28°C por la tarde, acompañado de una suave brisa de 5 km/h que refresca el ambiente.

A medida que se acerca la noche, se espera mantener el buen tiempo sin riesgo de lluvia, por lo que es un buen momento para pasear al aire libre. Con el sol que se ocultará a las 21:45, la sensación térmica se mantendrá agradable, ideal para disfrutar de la velada.

Cielo sereno y ambiente cálido en Soria

Este martes amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana sin preocupaciones por lluvias. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará los 27°C, proporcionando una sensación térmica que puede llegar a ser un poco más elevada, por lo que se recomienda llevar ropa ligera.

Por la tarde, el cielo se mantendrá igualmente sereno, pero las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, situándose en torno a los 11°C. Con más de 14 horas de luz, esta jornada será perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la temporada.