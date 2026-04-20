El Barcelona incentiva la reventa de sus camisetas usadas para activar otra palanca

El Barcelona ha puesto en marcha una nueva iniciativa para activar otra palanca económica en la que incentivará la reventa de camisetas del club azulgrana usadas. Una iniciativa liderada por Barça Innovation Hub tras la inversión en la compañía tecnológica Drelife. Una reventa oficial del propio club.

La entidad azulgrana explica que la inversión de Barça Innovation Hub en esta compañía tecnológica, combinada con la capacidad operativa del e-commerce global de Barça Licensing & Merchandising, conforman una alianza estratégica sin precedentes en la industria deportiva global para establecer un mercado de segunda vida de camisetas auténticas del FC Barcelona, ​​oficial, verificado y operado por el propio club.

«Hasta la fecha, la reventa de estas piezas se producía en canales informales, fragmentados y ajenos al Club, sin ninguna garantía de autenticidad y sin que el valor generado revirtiera en la entidad que las creó. El Barça Innovation Hub (BIHUB), Barça Licensing & Merchandising (BLM) y Drelife han unido esfuerzos para transformar esta realidad y situar al FC Barcelona al frente de un segmento de mercado en rápido crecimiento que, hasta ahora, operaba completamente al margen de los clubs», señala el Barcelona sobre su nueva reventa oficial de camisetas.

«El mercado global de segunda vida de merchandising deportivo registra un crecimiento sostenido a doble dígito y mueve miles de millones de euros anuales. Hasta la fecha, sin embargo, operaba completamente al margen de los clubs deportivos: sin verificación, sin garantía de autenticidad y sin que el valor económico generado revirtiera en las entidades originadoras. Con este proyecto, el FC Barcelona se posiciona como uno de los primeros clubs del mundo en recuperar ese valor, establecer un canal de ingresos recurrentes a partir del patrimonio existente y generar conocimiento de primer orden sobre los hábitos coleccionistas de su afición», aclara el Barcelona en un comunicado oficial explicando cómo funcionará esta iniciativa llevada a cabo.