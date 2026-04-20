Eric García contradice al Barça en su queja a la UEFA: «No voy a culpar a los árbitros de la eliminación»

Eric García ha señalado este lunes que el vestuario no va a culpar a los árbitros de la eliminación en la Champions la semana pasada a manos del Atlético de Madrid, ya que tuvieron dos encuentros de 90 minutos para conseguir el pase y no pudieron lograrlo. De esta manera, el canterano blaugrana le lleva la contraria al Barcelona en sus dos quejas presentadas ante la UEFA protestando por los dos arbitrajes contra el cuadro rojiblanco.

Eric García ejerció este lunes como padrino de la 21ª edición del proyecto solidario ‘Relats Solidaris de l’Esport’, una iniciativa impulsada por periodistas deportivos catalanes cuya recaudación se destinará a la Fundació AVAN, y aseguró que el arbitraje no es excusa para defender la reciente eliminación europea, en cuartos de la Champions, ante el Atlético de Madrid.

«En este tipo de competiciones siempre hay que tener suerte en las decisiones. Ni en la ida ni en la vuelta nos salió de cara. Está claro que hay decisiones extrañas y cuesta entender, pero hemos tenido 180 minutos para hacer la faena. No voy a culpar de la eliminación a los árbitros, no vamos a excusarnos en ello», subrayó al ser preguntado por la eliminación del equipo en la Liga de Campeones la semana pasada.

Eric García reconoció el impacto del adiós europeo en el vestuario. «Fue un golpe duro para todos. Hubo momentos en que creía que lo teníamos. Todos sabemos cómo es el fútbol. Ahora nos centraremos en la Liga, que es el premio a la regularidad. Cuando antes la podamos cerrar, mejor», afirmó.

Sobre el desarrollo de la eliminatoria, el jugador destacó que el equipo compitió en distintos tramos del partido pese al desenlace. «Tuvimos momentos en el partido, cuando hicimos el 0-2 y la oportunidad del 0-3. La imagen del equipo fue muy buena», explicó, y es que el Barça, tras perder en el Camp Nou por 0-2 en la ida, ganó el duelo de vuelta por un escaso 1-2, pese a ir 0-2 arriba.

Eric García no quiere excusas con los árbitros

En relación a las decisiones arbitrales, el defensa, expulsado en el partido de vuelta, evitó cargar las tintas. «Está claro que hay decisiones extrañas y cuesta entender, pero en este tipo de competiciones siempre hay que tener suerte en las decisiones. No voy a culpar de la eliminación a los árbitros», apuntó.

De cara al tramo final de Liga, Eric García insistió en la importancia de la regularidad del equipo durante toda la temporada. «Primero vamos a ganarla y luego sacaremos conclusiones. Es el premio de la regularidad. Es jodido quedar eliminado en Champions, pero no hay que quitar mérito al año que hemos hecho», indicó.

Sobre la opción de ganar la Liga y el posible pasillo de los rivales, el central fue tajante. «Si nos hacen el pasillo, es porque la hemos ganado antes. Por lo tanto ya sabes mi respuesta. Cuando un rival te gana una final o una Copa, lo mínimo es el respeto. Si fuera por nosotros, lo haríamos fuera el rival que fuera», concluyó.

Por último, sobre su posible presencia en el Mundial con España, el azulgrana se mostró ambicioso. «Todos los jugadores sabemos que hay Mundial y me gustaría estar ahí. Intento hacer mi parte. Si el seleccionador cree que me tiene que convocar, yo encantado», concluyó.