El Barça presenta una segunda queja formal ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético en Champions

El Barça sigue erre que erre con los árbitros. El club culé tampoco terminó nada satisfecho con la actuación de los colegiados en la vuelta de cuartos de final de la Champions League y por ello ha decidido presentar una nueva queja ante la UEFA en relación con la actuación global de los trencillas en la eliminatoria disputada contra el Atlético de Madrid.

«El FC Barcelona considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia», dijo el club que se queja tanto de las expulsiones de Pau Cubarsi como de Eric García en estos encuentros.

Pese a ser ambos últimos hombres en acciones de máximo peligro, la entidad azulgrana considera que las rojas fueron muy rigurosas, pese a que el VAR fue el encargado de rearbitrarlas con todo lujo de detalles y siguiendo el reglamento.

«La acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad», añadió el Barcelona. El club perdió una cantidad cercana a los 20 millones de euros por no alcanzar sus objetivos en la máxima competición europea esta temporada.

«Mediante esta reclamación, el Barça reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego», concluyó el Barcelona en un comunicado en el que únicamente quiere dejar constancia de su malestar por lo ocurrido. El club, en ningún caso, pide la repetición de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid.