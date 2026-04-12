La UEFA contesta al Barça por su queja poniendo a uno de sus mejores árbitros ante el Atlético

Clement Turpin, un árbitro muy experimentado, considerado por la UEFA como uno de los mejores colegiados de Europa, será el encargado de dirigir el Atlético de Madrid – Barcelona, encuentro de vuelta de cuartos de Champions League. La designación tiene su historia, toda vez que el Barça se quejó de la actuación arbitral en el partido de ida en el Camp Nou. La UEFA responde colocando a uno de sus mejores colegiados.

Turpin es un árbitro de máxima confianza para la UEFA. Cada año, también el actual, le coloca en partidos de gran trascendencia. Por ejemplo, viene de arbitrar el importantísimo Bosnia – Italia de clasificación al Mundial (en el que se quedó fuera por tercera vez consecutiva la selección italiana), pero es que esta temporada también ha pitado al máximo nivel en Champions. Por ejemplo, recientemente dirigió el Manchester City – Real Madrid.

De 43 años, Clement Turpin tiene en su historial dos grandes finales europeas, la de Champions de 2022 (Real Madrid – Liverpool) y la de Europa League 2021 (Villarreal – Manchester United) y es un árbitro clásico en los grandes partidos europeos. Es ya un habitual también en Eurocopas y Mundiales y, por supuesto, ha sido designado por FIFA para estar en el próximo Mundial de este verano.

La designación es clave porque, además de lo mucho que hay en juego en el Metropolitano, el Barcelona viene de hacer una queja formal a la UEFA por el arbitraje del encuentro de ida, en el que el Atlético ganó por 0-2. El Barça quiso así condicionar el partido de vuelta y la UEFA coloca a un árbitro experimentado, que ha vivido prácticamente de todo en el fútbol.

Será la novena vez que Turpin pite al Atlético de Madrid, séptima en Champions League. Este año ya les dirigió en el duelo de playoff (dieciseisavos) ante el Brujas, el encuentro de vuelta en el que golearon por 4-1.

Por su parte, Clement Turpin ha pitado en cinco ocasiones anteriores al Barcelona y los culés no tienen precisamente buenos datos. Es el árbitro de la sonrojante derrota por 3-0 ante la Roma en 2017 o el de la eliminación en Europa League ante el Manchester United en 2023. El último precedente fue el empate ante el Inter de Milán (3-3) en la ida de semifinales de la temporada pasada.