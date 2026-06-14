Valencia Basket asalta Badalona y jugará la final de la Liga Endesa contra el Barcelona

Valencia Basket se mete en la final de los playoffs de la Liga Endesa por la vía rápida. Los de Pedro Martínez vencieron al Joventut Badalona en el Olímpico de Badalona (75-87) para poner el 3-0 en la eliminatoria al ritmo de Jean Montero. El base dominicano lideró la victoria de los taronja con 24 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para 39 de valoración. En la final se medirán al Barcelona, que venció el sábado a La Laguna Tenerife en el tercer partido.

El cuadro valenciano disputará su cuarta final de la ACB, la segunda consecutiva. Vienen de la derrota ante el Real Madrid el año pasado, donde los blancos les pasaron por encima en los tres partidos. Ahora quieren quitarse esa espinita que se quedó clavada en el último partido de la historia del equipo en la Fonteta. Será, por tanto, la primera final en el Roig Arena, y lo harán con ventaja de campo.

Una vez que el Real Madrid quedó fuera de combate, Valencia Basket se convertía en el principal favorito al título y en el primer cabeza de serie del playoff al haber quedado segundo en la liga regular. Está siendo sin duda el mejor año de la historia del club después de alcanzar la Final Four de la Euroliga por primera vez y ahora la final de la Liga Endesa.

Este equipo no tiene techo. A pesar de que llegó al último tramo de la temporada muy mermado físicamente, se rehízo para asegurarse esa segunda plaza y resucitó para asegurar la segunda plaza y tener factor campo, como mínimo, hasta la final. Pero la eliminación del Real Madrid les permitirá contar con la ventaja de campo en la final por primera vez en su historia.

Valencia se mete en la final por la vía rápida

Valencia Basket se ha plantado en la final de la Liga Endesa sin perder ni un partido en estos playoffs. En los cuartos de final derrotaron a un combativo Bilbao Basket por 2-0 y en semifinales han hecho lo propio con el Joventut Badalona (3-0), que venía de eliminar al Baskonia, campeón de Copa esta campaña.

El primer duelo de las semifinales fue una batalla a cara de perro que se decidió en la prórroga en favor de los taronja por 118-117. Una victoria que dio alas al cuadro de Pedro Martínez para arrollar a su rival en el segundo partido. Los de Dani Miret plantaron cara en este tercer duelo, el primero delante de su gente, pero se encontraron con El Problema.

A Jean Montero no hay quien lo pare. El dominicano se ha convertido en uno de los mejores bases de Europa y lo volvió a demostrar en Badalona. A él se sumaron en el último cuarto sus dos fieles escuderos, Brancou Badio y Kameron Taylor, con 7 y 6 puntos respectivamente en el último periodo. Con esta victoria, Valencia Basket está a un paso de la gloria y de conseguir el primer título de la historia del Roig Arena.

En Valencia sueñan con su segunda Liga Endesa, después de la lograda en la temporada 2016-17 con un Bojan Dubljevic estelar en aquella final contra el Real Madrid. El sueño comenzará este mismo jueves 18 de junio en el Roig Arena con el primer partido de la final ante el Barcelona, mientras que el segundo será este mismo sábado 20 y el tercero se jugará en Barcelona el día 22.