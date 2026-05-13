El Valencia Basket busca una hazaña histórica en la Euroliga que sólo logró el Real Madrid

El Valencia Basket buscará este miércoles una hazaña histórica que sólo se ha conseguido una vez en la Euroliga. El equipo taronja está a un paso más de remontar un play off que se les puso prácticamente imposible tras perder los dos primeros encuentros contra el Panathinaikos en el Roig Arena. Parecía impensable sacar siquiera una victoria ante el posible anfitrión de la Final Four precisamente en el OAKA Arena, pero los de Pedro Martínez lo han hecho por partida doble, ganándose el derecho a soñar con repetir la gesta que únicamente el Real Madrid logró en 2023.

Ningún equipo en el formato moderno de la Euroliga había firmado una remontada como la del Real Madrid frente al Partizán de Belgrado hace tres años, ni ninguno la ha imitado desde entonces. Quizá hasta este miércoles, día en el que el Valencia Basket se jugará su primer pase a una Final Four ante su afición en un desenlace que promete ser la madre de todas las batallas de esta competición… y se han visto unas cuantas.

Pero es que el contexto de este play off, que se cerrará a partir de las 21:00 horas, convierte el duelo en una cita para la historia en el Roig Arena. El Valencia Basket peleó hasta la última posesión (incluso de la prórroga) y cayó por la mínima en los dos primeros capítulos de la serie (67-68 y 105-107), unas derrotas que, al producirse de forma tan dura, indicaban que el segundo clasificado de la fase regular podía claudicar en la cancha del séptimo.

Todo lo contrario. El Valencia Basket volvió a mostrar su mejor nivel de la temporada para imponerse no una, sino dos veces a un Panathinaikos al que apenas le dejó dominar en el marcador durante cuatro minutos entre los dos partidos en Atenas (del 24′ al 28′ en el segundo). Dos triunfos que sorprendieron porque los de Pedro Martínez los lograron con mucha autoridad, aunque las fuerzas volverán a estar igualadas en el Roig Arena, donde los locales contarán con el corazón de la afición taronja.

El Valencia Basket mira al único precedente

También con un Jean Montero que, si sigue a este ritmo, puede aspirar hasta a convertirse en el MVP de la Final Four, si es que el Valencia Basket alcanza la clasificación. De esta eliminatoria saldrá el rival del Real Madrid en las semifinales del próximo viernes 22 de mayo en Grecia. El de los blancos en 2023 es el único precedente en el que los valencianos pueden fijarse.

Un Real Madrid en el que todavía jugaban las leyendas y ahora directivos Rudy Fernández y Chacho Rodríguez, decisivo en el quinto partido, y en el que militaban los Sergio Llull, Edy Tavares o Mario Hezonja, comenzó encajando un duro 0-2 en el Palacio. El equipo entonces de Chus Mateo logró darle la vuelta, ganando los dos siguientes en Serbia y el último en casa, con la dificultad añadida de las sanciones a varios de sus jugadores por aquella terrorífica pelea sobre la cancha madridista entre los blancos y los del Partizán.

Tres años más tarde, el Valencia quiere que se repita la historia en el Roig Arena y sin incidentes de este tipo, aunque la serie viene caliente. Uno de los principales focos estará en los banquillos, donde Pedro Martínez y Ergin Ataman (expulsados ambos en el tercer partido y sin saludarse en el cuarto al retirarle la mano el turco al español) mantienen un tenso enfrentamiento.

«No queremos ni verle»

Y el otro en el banquillo del Panathinaikos, donde bajo ningún concepto puede habitar el «impresentable» presidente Dimitrios Giannakopoulos porque la Euroliga le sancionó con tres partidos sin acceder a un partido de su equipo por liarla en el segundo choque en el Roig Arena con los árbitros y la mesa de anotación. El propietario griego ha viajado a Valencia, pero el club taronja no le quiere ni ver en su territorio.