El Valencia Basket no permitirá la entrada al «impresentable» dueño del Panathinaikos en el Roig Arena

Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan este miércoles en el Roig Arena en el quinto partido del playo de la Euroliga. Los taronja buscan su primera Final Four después de remontar un 0-2 ganando los dos partidos en el OAKA. Quien no estará en este encuentro es Dimitris Giannakopoulos, presidente del club griego, que tiene prohibida la entrada al pabellón.

La Euroliga le impuso una ejemplar sanción de 10.000 euros y tres partidos sin poder acceder a los pabellones por intentar presionar e increpar a los árbitros a pie de cancha durante el segundo partido de la serie en el Roig Arena. Ginnakopulos invadió la mesa de anotación para protestar continuamente por el arbitraje. Y Valencia Basket se quejó a la Euroliga, que le dio donde más le duele.

Ahora el «impresentable» Giannakopoulos, como le llamó Pedro Martínez, entrenador de club taronja, ha amenazado con viajar a Valencia para ver el quinto partido de la serie en directo. A través de su cuenta de Instagram, el propietario del Panathinaikos, pidió al Valencia Basket que presentara una solicitud ante la Euroliga «para que pueda ver el quinto partido».

«Espero que el Valencia presente ahora una solicitud para que pueda ver el quinto partido, que decidirá cuál de nosotros será el cuarto equipo de la Final Four en Atenas… También me gustaría creer que la directiva de la Euroliga lo aceptaría. Estoy seguro de que todas las partes del baloncesto estarían de acuerdo de forma unánime», afirmó Giannakopoulos en una storie en su cuenta de Instagram, apelando a su rival para que pidiera a la Euroliga que le levantaran la sanción.

Pero, según ha podido saber OKDIARIO, como era de esperar, Valencia Basket no lo hará. «Lo tiene prohibido», aseguran a este periódico fuentes del club taronja. Este será el tercer partido de castigo de los tres que le impuso la Euroliga, por lo que, si pasara Panathinaikos, podría ver la Final Four in situ en el OAKA Arena. Para eso tendrán que ganar. De momento, el presidente del club griego no podrá ver in situ, en el Roig Arena, el quinto partido del playoff, que decidirá el último integrante de la Final Four de Atenas. Y si lo intenta, el club le impedirá la entrada.