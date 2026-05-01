Se arma en el Roig Arena: el Valencia denuncia ante la Euroliga al «deplorable» dueño del Panathinaikos

El lío que se armó al final del partido de este jueves en el Roig Arena fue de época. El Panathinaikos se volvía a imponer al Valencia Basket en el segundo partido de los play off de la Euroliga con una canasta de Nigel Hayes-Davis en el último instante de la prórroga. Sobre la bocina y de forma épica, el equipo griego sumaba el segundo punto de la serie, obligando a los taronja a realizar una machada en el OAKA Arena la próxima semana para llevarla de vuelta al Roig Arena.

Pero el caos no vino por el resultado en sí, sino por la manera de celebrarlo por parte de los jugadores del Panathinaikos y sobre todo por la «actitud deplorable» de su presidente, Dimitrios Giannakopoulos. Así calificó el Valencia Basket el comportamiento del dueño del club griego en un comunicado de denuncia y «condena» ante la Euroliga que emitió minutos después del escandaloso final del encuentro.

La entidad presidida por Juan Roig ha alzado la voz contra un tipo más famoso por sus salidas de tono tanto con los rivales como contra su propio equipo que por la manera de gestionar, mejor o peor, el mismo. También lo hizo su entrenador, Pedro Martínez, que le tachó de «impresentable» en su rueda de prensa posterior a un partido histórico para la Euroliga por su desarrollo.

El Valencia llegó a estar por encima en el marcador tanto en el último minuto del cuarto parcial como en el de la prórroga, pero el Panathinaikos se sobrepuso las dos veces con su gran acierto y Hayes-Davis, MVP de la pasada Final Four en Abu Dabi, puso prácticamente la puntilla a los taronja. Ahora deben ganar los dos enfrentamientos en el OAKA Arena, algo que parece impensable a día de hoy por varios factores.

Polémico arbitraje en los dos partidos

Y el principal es el arbitraje, el gran motivo de las quejas de Giannakopoulos, que precisamente fue el puñal del Valencia. Son incontables las acciones que cayeron del lado del Panathinaikos, anfitrión en la Final Four de este año en Atenas en caso de clasificarse. El caldo de cultivo no era el mejor y, llegada la prórroga y dicho final, todo saltó por los aires.

Tras la canasta, la mayoría de jugadores del Panathinaikos se fueron corriendo hacia el vestuario sin saludar a los del Valencia para celebrar la victoria. Mal hecho, pero respetable. Lo que estuvo totalmente fuera de lugar fueron los gestos de veteranos como Kendrick Nunn y Jerian Grant hacia la grada del Roig Arena antes de tomar el mismo camino que sus compañeros.

Fue en los entresijos del pabellón donde se palparon las medidas del Valencia y Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, quien, exagerándolo todo, desveló la situación sin conceder preguntas en la sala de prensa del Roig Arena: «Delante de nuestro vestuario hay 10 policías que quieren arrestar a gente de nuestro cuerpo técnico y al presidente. Primera vez que veo algo así en mi carrera. No nos dejan disfrutar, ¿qué es esto? ¡Nos vemos en Atenas!»

🗣️ «Haced preguntas a vuestro staff» pic.twitter.com/ZdBYAOGco2 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 30, 2026

Instantes después, el Valencia lo aclararía todo y sentaría un precedente para el resto de clubes que se vean perjudicados en el futuro por estos representantes del Panathinaikos.

Comunicado del Valencia Basket

«Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición.

El Club presentará una queja formal ante la competición y espera que la Euroleague castigue duramente este tipo de comportamientos que manchan la buena imagen de nuestro deporte, sabiendo que se trata además de una persona reincidente».