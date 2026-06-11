Todo sobre Beret: edad, de dónde es, quién es su pareja, trayectoria y qué le pasó a su hermana

Francisco Javier Álvarez Beret se ha consolidado como uno de los artistas españoles más exitosos de la última década con temas como Lo siento, Vuelve o Si por mí fuera se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama musical nacional. Su figura ha estado envuelta en polémica tras ser detenido por una presunta agresión sexual.

¿Cuántos años tiene Beret?

Francisco Javier Álvarez Beret, (Sevilla; 2 de julio de 1996), conocido simplemente como Beret, es un cantautor español que tiene 30 años de edad.

¿De dónde es y dónde vive en la actualidad?

El cantante sevillano Beret (Francisco Javier Álvarez Beret) vive en las afueras de Madrid (España), en una zona de campo, aunque mantiene una fuerte conexión con Sevilla, su ciudad natal.

¿Quién es la pareja de Beret?

Aunque Beret siempre ha hablado públicamente de temas íntimos como su lucha contra la ansiedad y la tragedia que supuso la muerte de su hermana, el cantante siempre ha sido muy celoso en cuanto a su vida sentimental se refiere. En 2024 salieron a la luz unas imágenes del sevillano muy cariñoso junto a una joven en Madrid, pero en la actualidad no se sabe si tiene pareja.

¿Qué le pasó a la hermana de Beret?

Uno de los episodios más oscuros en la vida del cantante ocurrió a principios de 2022, cuando falleció su hermana Sandra. La pérdida causó un profundo impacto en el artista, quien le dedicó el tema Tata en sus conciertos acústicos. Tras años de silencio sobre los motivos de la tragedia, el propio Beret reveló públicamente que la muerte de su hermana se debió a una negligencia médica, tras ser diagnosticada erróneamente de bronquitis cuando en realidad sufría un taponamiento de la aorta. A su hermana le dedicó Beret la canción Tata.

Trayectoria de Beret

La carrera de Beret comenzó en su propia habitación de forma autodidacta. Siendo un adolescente, empezó a publicar composiciones caseras en plataformas como YouTube, donde rápidamente llamó la atención gracias a una singular mezcla de pop urbano, rap, reggae y balada romántica.

Su consolidación internacional llegó en 2018 tras fichar por la discográfica Warner Music y lanzar éxitos globales como Lo siento y Vuelve (junto a Sebastián Yatra). A lo largo de su carrera, ha llenado recintos emblemáticos como el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, además de haber sido nominado a los premios Latin Grammy.

¿Por qué le han detenido?

Beret ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual. El artista ha sido trasladado a dependencias policiales y posteriormente ha pasado a disposición judicial sin prestar declaración. Ahora será el juzgado encargado del caso el que determine los próximos pasos de una investigación que, según las primeras informaciones, estaría relacionada con un único episodio denunciado.

Por el momento, las circunstancias concretas que rodean la denuncia no han trascendido. Tampoco se conocen detalles sobre la fecha de los hechos investigados ni sobre la identidad de la denunciante.