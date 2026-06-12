Maica Benedicto se alza como ganadora de ‘Supervivientes 2026’ con un porcentaje de votos histórico

Maica Benedicto ha sido la gran ganadora de Supervivientes 2026 con uno de los porcentajes más altos de la historia del programa de Telecinco, con más del 60% de los votos. La ex concursante de Gran Hermano y Los vecinos de la casa de al lado se ha impuesto a Alba Paul, la segunda finalista del reality más importante de Mediaset y que ha sido todo un éxito de audiencia durante esta última edición.

Tras casi 100 días de intensa y exigente aventura, llegó la hora de la verdad para Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedicto y José Manuel Soto, flamantes finalistas de Supervivientes 2026. Los cuatro han luchado por alcanzar la gloria y los 200.000 euros de premio en la gran final del reality que Jorge Javier Vázquez y María Lamela han conducido desde Madrid.

Los cuatro finalistas han aterrizado en helicóptero en los estudios de Mediaset España, y han enfrentado, a lo largo de la noche, a un triple televoto, a dos juegos clasificatorios –el segundo de ellos el más extenso de la historia del formato– que se ha llevado a cabo en aproximadamente 1.500 metros cuadrados y a emocionantes reencuentros familiares.

El primer eliminado de los cuatro, es decir, el cuarto finalista, ha sido José Manuel Soto, quien se ha tomado muy bien la derrota.

Tras la primera prueba que ha perdido Maica, Alba y Alvar se han enfrentado al juego más grande que se ha visto en la historia de Supervivientes. Ha sido la mujer de la influencer Dulceida la que ha conseguido superar el reto, por lo que Alvar Seguí ha sido el tercer finalista del reality más importante de Mediaset España.

La andadura de Maica Benedicto en Supervivientes 2026 ha supuesto la consagración definitiva de la de Cartagena en la primera línea de la telerrealidad en España. Tras ser bautizada como la «princesa» de Mediaset y ganarse el cariño del público por su carisma y su casi obsesiva pulcritud, su desembarco en los Cayos Cochinos generó tantas expectativas como dudas sobre su capacidad para adaptarse al entorno más salvaje de la televisión.

Sin embargo, tras más de cien días de supervivencia extrema, Maica ha derribado de golpe todos los prejuicios. Además, el paso de Benedicto por el programa también ha dejado espacio para la sanación personal. Uno de los momentos más desgarradores se vivió en el «Puente de las emociones», donde la mujer de la influencer Dulceida se rompió al recordar las inseguridades de su infancia, cuando la llamaban «jirafa» o «Pinocho», confesando que en el pasado se había «perdido totalmente como persona».