La reflexión de Christopher Nolan en ‘La Odisea’ que es un aprendizaje vital: «Todos nuestros errores volverán a ser olvidados»

Aunque Spider-Man: Brand New Day le haya adelantado por la derecha, el triunfo económico y crítico de La Odisea resulta innegable: la cinta de Christopher Nolan ha recaudado 1.131 millones de dólares en todo el mundo. Con dichas cifras, la adaptación de la epopeya homérica no es sólo el filme del cineasta británico que más dinero ha aunado en el box office internacional. También es una de las principales candidatas de la próxima ceremonia de los Oscar. Y uno de los motivos de su éxito es la capacidad de Nolan para articular su versión en torno a un mensaje atemporal, con una lectura contemporánea del conflicto de Troya y del mito de Ulises.

Una buena parte de la cinefilia piensa que Nolan no es realmente un autor. Pero La Odisea ha demostrado –otra vez– que el ganador del Oscar posee una mirada propia , con temas fijos que se repiten una y otra vez en su filmografía. La exploración del tiempo, por ejemplo, vuelve a estar presente tanto en el viaje del protagonista como en la isla de Calipso (Charlize Theron). Y el caballo de Troya, por su parte, no deja de ser una especie de bomba atómica de Oppenheimer, situada en plena decadencia de la Edad del Bronce. Eso sí, es en el final del relato, donde el director ahonda en la reflexión vital de la película: el peso de las malas decisiones y su proceso de asimilación.

(A continuación se mencionan spoilers de La Odisea).

La frase clave de Odiseo: «Todos nuestros errores volverán a ser olvidados»

La cita pertenece al desenlace de la historia. Con un Odiseo que ya ha conseguido aceptar el trauma de su pecado para solucionar la guerra entre aqueos y troyanos. En la voz en off del personaje encarnado por Matt Damon, le cuenta a Penélope lo que sucederá a continuación, tras su exilio después de rescatarla en una sanguinaria pelea con los pretendientes:

«Un nuevo amanecer iluminará el mundo sumido en la oscuridad. Y todos nuestros errores volverán a ser olvidados».

Una idea universal que explica, en pocas palabras, la necesidad de redención, el peligro de olvidar los fallos del pasado y la tendencia de una humanidad que tiende a olvidar la memoria colectiva de las tragedias y atrocidades del pasado, recordado por las canciones, instantes antes de la frase final de la película.

«¿Por qué las canciones no se cantarán?», pregunta Penélope. «Porque las canciones serán todo lo que tengan para recordarnos», replica Odiseo, después de que su mujer pueda erigir un mensaje colmado de esperanza: «La civilización volverá a levantarse».

Un reparto inmejorable y una atmósfera increíble

Con Matt Damon en el papel de Odiseo, Tom Holland como Telémaco y Anne Hathaway en la piel de Penélope, La Odisea ha configurado un casting repleto de estrellas en el que destacan perfiles como el de Robert Pattinson, Himesh Patel, John Leguizamo, Samantha Morton, Jon Bernthal, Zendaya y Charlize Theron.

Con 250 millones de dólares de presupuesto, la virtud de Nolan vuelve a ser la de priorizar la experiencia cinematográfica por encima de todo. Por eso, el uso de efectos digitales es mínimo y los escenarios de filmación son, en su amplia mayoría, cuevas, mares, montañas y ciudades rurales.