Charlize Theron revela el problema de Christopher Nolan con un espontáneo en ‘La Odisea’: «Deshaceos de ese windsurfista»

La dimensión de La Odisea, la película más ambiciosa de Christopher Nolan, obligó al director a ser extremadamente meticuloso con su adaptación libre del poema épico de Homero. El resultado ha sido su largometraje más excepcional y un taquillazo que, a pesar de su gran factura de 250 millones de dólares, ha rentabilizado la producción en menos de dos semanas con unos ingresos de 639,6 millones. De esa minuciosidad que ha dado el aplauso de la crítica a Nolan ha hablado Charlize Theron (Calipso en La Odisea), que ha revelado una anécdota del rodaje con un espontáneo.

Charlize Theron ha relatado en una conversación con otras actrices del elenco en el canal de Léna Mahfouf (Lena retournement de Situations) cómo Nolan arriesgó una escena de IMAX -formato en el que se ha rodado la película- y, con ello, varios millones de dólares del presupuesto.

La adaptación cinematográfica de La Odisea de Nolan se rodó, en parte, en el Sáhara Occidental, una elección que generó polémica por la autodeterminación que pide el pueblo saharaui y, al mismo tiempo, una región costera considerada un epicentro del windsurf y capital mundial de este deporte por sus condiciones de viento.

Sin embargo, según Charlize Theron, la experiencia era «tan inmersiva y real que, cuando había un windsurfista a miles de kilómetros de distancia» se podía apreciar. «Apenas se le veía», pero ahí estaba, matiza la actriz en alusión a la escena de la playa, y haciendo un gesto con el que indica que la silueta del deportista en el plano era minúscula.

Aun así, pudiera o no distinguirse qué es lo que aparecía en el fondo del paisaje, Nolan prefirió no arriesgarse a que un gazapo arruinara su proyecto más ambicioso, por pequeño que fuera, y prefirió detener el rodaje de una escena que implicaba la colaboración de mucha gente.

«Dejó de grabar y dijo Vamos a deshacernos de ese windsurfista», detalla Charlize Theron. «Así de práctico es», sentencia sobre Nolan la oscarizada actriz, que interpreta a la ninfa Calipso.

Según la mitología griega, Calipso, que reina en la isla de Ogigia, es hija del titán Atlas. Ofrece la inmortalidad a Odiseo (o Ulises) a cambio de que se quede con ella para siempre, y logra detener su vuelta a Ítaca durante siete años.